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Saúde

Maíra Cardi leva a filha para o hospital após susto: "Foram vários exames"

Coach revelou que precisou levar a filha ao hospital após a menina apresentar febre e vômito na escola
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 16:11

Maíra Cardi leva a filha para o hospital após susto
Maíra Cardi leva a filha para o hospital após susto Crédito: Reprodução/Instagram
Maíra Cardi desabafou sobre a saúde da filha, Sophia, de 5 anos, após a menina passar mal e ser levada ao hospital.
A coach revelou que precisou levar a filha ao hospital após a menina apresentar febre e vômito na escola. "Ontem, a escola me ligou para buscá-la, que ela estava com gebre alta! Desde então, febre, vômito, nada de comer, entre choros e risadas porque crianças são assim, choram e sorriem ao mesmo tempo!", relatou ela nos Stories de seu Instagram.
A influenciadora contou que a menina teve que realizar diversos exames, o que lhe deixou apreensiva. "Hoje foram vários exames, enfiando canudos pelo nariz, pela garganta! Passamos o dia no hospital! Sendo cutucada daqui e de lá! Meu coração de mãe apertadinho, agora por último ela recebeu o diploma, mas a mamãe arregou e não deixou fazerem o último exame. Vocês sofrem também?", completou.
Após a recuperação de Sophia, Maíra mostrou o 'Diploma de Coragem' que a herdeira ganhou ao sair do hospital. "Finalizando a turnê maternidade real com esse Diploma de Coragem".

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