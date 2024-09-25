Maíra Cardi leva a filha para o hospital após susto: "Foram vários exames"

Maíra Cardi leva a filha para o hospital após susto Crédito: Reprodução/Instagram

Maíra Cardi desabafou sobre a saúde da filha, Sophia, de 5 anos, após a menina passar mal e ser levada ao hospital.

A coach revelou que precisou levar a filha ao hospital após a menina apresentar febre e vômito na escola. "Ontem, a escola me ligou para buscá-la, que ela estava com gebre alta! Desde então, febre, vômito, nada de comer, entre choros e risadas porque crianças são assim, choram e sorriem ao mesmo tempo!", relatou ela nos Stories de seu Instagram.

A influenciadora contou que a menina teve que realizar diversos exames, o que lhe deixou apreensiva. "Hoje foram vários exames, enfiando canudos pelo nariz, pela garganta! Passamos o dia no hospital! Sendo cutucada daqui e de lá! Meu coração de mãe apertadinho, agora por último ela recebeu o diploma, mas a mamãe arregou e não deixou fazerem o último exame. Vocês sofrem também?", completou.