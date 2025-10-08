Editorias do Site
Thiago Nigro é internado em meio a renovação de votos com Maíra Cardi

Influenciador, conhecido como Primo Rico, terá que passar por cirurgia. Maíra lamentou o ocorrido em seu perfil nas redes sociais

Estadão Conteúdo

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 15:32

Maíra Cardi e Thiago Nigro
Maíra Cardi e Thiago Nigro Crédito: Reprodução/Instagram/@mairacardia

Thiago Nigro, influenciador conhecido como Primo Rico, foi internado nessa terça-feira, 7, após um acidente que ocorreu durante a renovação de votos de seu casamento com Maíra Cardi.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele falou brevemente sobre o acidente: "Torci meu joelho, estava no hospital agora. Não vou mais poder jogar tênis, nem futebol. É uma loucura."

Maíra também publicou duas fotos que mostraram a internação com mais detalhes e o joelho do influenciador enfaixado na maca.

Thiago Nigro é internado em meio a renovação de votos com Maíra Cardi
Thiago Nigro precisará realizar uma operação Crédito: Reprodução Instagram | @mairacardi

"Laudo do noivo: está todo enfaixado e terá que operar", escreveu ela.

Maíra Cardi e Thiago: casamento e renovação dos votos

Os influenciadores se casaram em setembro de 2023, em uma cerimônia discreta na Fazenda Vila Rica, em Itatiba, no interior de São Paulo.

Em entrevista ao Estadão, na época, o coach financeiro afirmou que o casal resolveu comemorar a união só com familiares, sem ninguém saber a data. "A gente decidiu fazer um casamento em off, sem ninguém saber a data, e vai avisar depois que isso acontecer, mas vai ser em breve, muito em breve mesmo", declarou.

A renovação de votos conta com 10 dias de festa, que se estendem até a próxima sexta-feira, 10, no Lake Vilas, hotel-fazenda de luxo localizado na cidade de Amparo. Com temáticas variadas e uma decoração luxuosa, o casal também celebra a gravidez de Maíra.

