Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a domingo de cada nativo do zodíaco

Publicado em 15 de março de 2026 às 07:56

O dia pedirá consciência para romper padrões e seguir com mais autenticidade Crédito: Imagem: Candidly Dana | Shutterstock

O domingo trará uma energia de clareza, libertação e novos caminhos. Algumas cartas do tarot apontam para desafios emocionais e para a necessidade de responsabilidade nas escolhas, enquanto outras trazem esperança, inspiração e coragem para iniciar algo diferente. O dia pedirá consciência para romper padrões e seguir com mais autenticidade.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Diabo

O ariano deverá observar se existe algum apego, hábito ou relação que limita a sua liberdade Crédito: Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock

O dia pedirá atenção a padrões repetitivos ou situações que podem estar prendendo você emocionalmente. A carta “O Diabo” sugere observar se existe algum apego, hábito ou relação que limita a sua liberdade . Reconhecer essas dinâmicas será o primeiro passo para transformá-las.

Touro — Cavaleiro de Ouros

O taurino deverá continuar investindo nos objetivos com disciplina Crédito: Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock

Persistência e dedicação marcarão o seu dia. A carta “Cavaleiro de Ouros” indica progresso constante, mesmo que lento. Continue investindo nos seus objetivos com disciplina — os resultados tenderão a ser sólidos e duradouros.

Gêmeos — A Estrela

Será um dia de cura, inspiração e fé no futuro para o geminiano Crédito: Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock

Esperança e renovação emocional entrarão em cena. A carta “A Estrela” indica um dia de cura, inspiração e fé no futuro. Confie que você será guiado(a) para caminhos mais alinhados com a sua essência .

Câncer — Ás de Espadas

Clareza e verdade marcarão o dia do canceriano Crédito: Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock

Clareza e verdade marcarão o seu dia. Conversas importantes poderão trazer entendimento ou libertação de algo que vinha causando confusão. A carta “Ás de Espadas” favorece decisões racionais e uma comunicação mais direta.

Leão — 5 de Ouros

O leonino deverá não enfrentar as dificuldades sozinho Crédito: Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock

Poderá surgir uma sensação de insegurança emocional ou financeira. A carta “5 de Ouros” lembra que o apoio estará disponível, mesmo que você ainda não tenha percebido. Procure não enfrentar as dificuldades sozinho(a).

Virgem — 10 de Copas

O virginiano deverá aproveitar o dia para fortalecer vínculos importantes Crédito: Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock

Harmonia e felicidade emocional marcarão o seu dia. A carta “10 de Copas” indica momentos especiais com pessoas queridas e uma sensação de plenitude. Aproveite para fortalecer vínculos importantes.

Libra — Rei de Espadas

O libriano deverá tomar decisões com clareza e objetividade Crédito: Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock

Racionalidade e estratégia serão fundamentais. A carta “Rei de Espadas” sugere tomar decisões com clareza e objetividade. Evite se deixar levar apenas pela emoção .

Escorpião — Ás de Paus

O escorpiano deverá aproveitar a motivação para dar o primeiro passo Crédito: Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock

Uma nova energia surgirá no seu caminho. A carta “Ás de Paus” indica entusiasmo, criatividade e impulso para iniciar algo importante. Aproveite a motivação para dar o primeiro passo.

Sagitário — O Eremita

O sagitariano deverá dar uma pausa para avaliar decisões e caminhos Crédito: Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock

Será um dia de introspecção e reflexão. A carta “O Eremita” pede uma pausa para avaliar decisões e caminhos. O silêncio poderá trazer respostas importantes .

Capricórnio — A Justiça

O dia do capricorniano pedirá equilíbrio e responsabilidade nas escolhas Crédito: Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock

O dia pedirá equilíbrio e responsabilidade nas escolhas. A carta “A Justiça” indica que decisões tomadas agora poderão trazer consequências duradouras. Avalie bem antes de agir.

Aquário — A Torre

Mudanças inesperadas poderão surgir e alterar planos do aquariano Crédito: Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock

Mudanças inesperadas poderão surgir e alterar planos. Apesar do impacto inicial , a carta “A Torre” indica libertação de algo que não faz mais sentido. O novo precisará de espaço para nascer.

Peixes — O Louco

O pisciano terá coragem para explorar caminhos diferentes Crédito: Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock

Um novo ciclo começará. A carta “O Louco” fala de coragem para explorar caminhos diferentes e abrir espaço para experiências inéditas. Confie na sua intuição e siga em frente com leveza.

Por Viviane Pettersen

null Crédito:

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.