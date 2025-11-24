Caso de polícia

MC Brinquedo é detido após fugir de abordagem e cair de moto em São Paulo

Durante a abordagem constatou-se que MC Brinquedo não possui habilitação para condução de motocicleta

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 09:33

MC Brinquedo Crédito: Instagram/@mcbrinquedo

O cantor de funk Vinicius Ricardo dos Santos Moura, 24, conhecido como MC Brinquedo, foi detido na madrugada deste domingo (23) após fugir de uma abordagem da GCM (Guarda Civil Metropolitana) na zona sul de São Paulo.

Foi feito um Termo Circunstanciado - nome dado ao registro de ocorrências com menor potencial ofensivo - por desobediência, e na sequência o artista foi liberado.

Em nota, a advogada Dayane Rocha, que acompanhou o cantor na delegacia, confirmou o ocorrido. "No distrito policial, ele prestou todos os esclarecimentos necessários." A defesa disse ainda que "o caso se encontra em fase inicial de apuração, motivo pelo qual não é possível fazer qualquer conclusão antecipada ou atribuição de responsabilidade".

De acordo com informações do termo de ocorrência, os guardas-civis passavam pela avenida Guido Caloi, no Jardim São Luis, por volta de 1h50, quando suspeitaram de dois homens em duas motocicletas. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, a dupla não obedeceu a ordem de parada e fugiu.

Mais adiante, MC Brinquedo perdeu o controle da direção da Honda GC 160 Titan ano 2025 e caiu. O outro homem conseguiu escapar.

Durante a abordagem constatou-se que MC Brinquedo não possui habilitação para condução de motocicleta, afirma a gestão municipal.

O cantor teve escoriações após a queda e foi levado para a UPA Santo Amaro. Após ter alta, foi encaminhado para o 11° DP (Santo Amaro).

MC Brinquedo possui 6,7 milhões de seguidores no Instagram. Ele, que desde criança tinge os cabelos nas cores rosa e azul, criou uma produtora musical própria.