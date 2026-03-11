Santa Teresa recebe feira de turismo rural com três dias de programação em abril

Publicado em 11 de março de 2026 às 08:00
A Ruraltur, considerada a maior feira gratuita do segmento no Brasil, chega a Santa Teresa entre os dias 16 e 18 de abril, no Parque de Exposições da cidade. O evento contará com expositores de 7 estados brasileiros e terá uma programação voltada ao público geral, profissionais e empreendedores do setor.
Durante os três dias de evento, os visitantes poderão conhecer produtos, roteiros turísticos e experências ligadas ao turismo. O evento conta ainda com diversas rodas de negócios, apresentações culturais, degustações e atividades voltadas ao empreendedorismo no campo.
A feira funciona como uma vitrine para pequenos produtores, artesãos e empreendedores turísticos apresentarem seus produtos e roteiros. Nesta edição, além dos participantes capixabas, já estão confirmados expositores da Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul, ampliando o intercâmbio cultural e comercial entre diferentes regiões do Brasil.
Para Sônia Iamonde, organizadora do evento, o evento amplia as oportunidades de negócios.
De acordo com dados do Ministério do Turismo, o turismo rural tem ganhado cada vez mais espaço entre os viajantes: cerca de 74% dos turistas demonstram interesse em destinos no interior do país para contemplar a natureza. Nesse cenário, o Espírito Santo desponta como uma rota estratégica, reunindo paisagens, gastronomia típica e produção artesanal.
Conhecida como a “terra dos colibris”, Santa Teresa foi escolhida para sediar o evento por sua forte identidade cultural, tradições e potencial turístico, características que ajudam a traduzir a essência do turismo rural capixaba.
Ruraltur 2026
