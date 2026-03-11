Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 11/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 11 de março de 2026 às 07:49

As cartas indicam conquistas materiais, oportunidades e avanços pessoais nesta quarta-feira Crédito: Imagem: Anna Markina | Shutterstock

Para a quarta-feira, o tarot revela uma energia de movimento, prosperidade e transformações importantes. Muitas cartas indicam conquistas materiais, oportunidades e avanços pessoais. Ao mesmo tempo, algumas mudanças poderão exigir desapego e maturidade emocional. O dia favorecerá quem agir com estratégia e confiança no próprio caminho.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Carro

O ariano poderá sentir uma forte vontade de avançar em projetos ou resolver pendências paradas Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

O dia pedirá atitude e foco. Você poderá sentir uma forte vontade de avançar em projetos ou resolver pendências paradas. A carta “O Carro” indica progresso, viagens ou mudanças de direção importantes. Confie na sua capacidade de assumir o controle da situação e conduzir seus planos com determinação.

Touro — Rei de Copas

O taurino poderá ser chamado a apoiar alguém ou lidar com sentimentos mais profundos Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

A maturidade emocional será essencial. Você poderá ser chamado(a) a apoiar alguém ou lidar com sentimentos mais profundos. A carta “Rei de Copas” sugere equilíbrio entre razão e emoção. Sua sensibilidade poderá se tornar um grande ponto de força nas relações.

Gêmeos — Pajem de Ouros

Para o geminiano, algo pequeno iniciado agora poderá trazer resultados importantes no futuro Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Novas oportunidades poderão surgir no campo profissional ou financeiro. A carta “Pajem de Ouros” indica aprendizado, crescimento e curiosidade . Algo pequeno iniciado agora poderá trazer resultados importantes no futuro. Esteja aberto(a) a aprender algo novo.

Câncer — 3 de Ouros

O dia do canceriano favorecerá o trabalho em equipe e o reconhecimento pelo seu esforço Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Parcerias e colaboração ganharão destaque. O dia favorecerá o trabalho em equipe e o reconhecimento pelo seu esforço. A carta “3 de Ouros” mostra que dividir responsabilidades poderá trazer resultados melhores do que tentar fazer tudo sozinho(a).

Leão — 9 de Ouros

Para o leonino, haverá conquistas materiais e autoestima elevada Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Independência e satisfação pessoal marcarão o seu dia. A carta “9 de Ouros” indica conquistas materiais e autoestima elevada. Aproveite o dia para valorizar o que você construiu e investir no seu bem-estar.

Virgem — 6 de Copas

O virginiano deverá olhar para as experiências com carinho, mas sem se prender ao que já passou Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

O passado poderá voltar à tona, trazendo lembranças, reencontros ou aprendizados importantes. A carta “6 de Copas” sugere olhar para essas experiências com carinho, mas sem se prender ao que já passou.

Libra — A Morte

Para o libriano, poderá ocorrer uma mudança emocional, profissional ou de visão de vida Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Um ciclo chegará ao fim para que outro comece, alerta a carta “A Morte”. Poderá ocorrer uma mudança emocional, profissional ou de visão de vida . Apesar de parecer intensa, essa transformação abrirá espaço para algo mais alinhado com quem você se tornou.

Escorpião — O Mago

O escorpiano terá os recursos necessários para iniciar algo importante Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

A carta “O Mago” indica poder de realização. Você terá os recursos necessários para iniciar algo importante. Comunicação, criatividade e iniciativa estarão em destaque. Confie no seu talento para transformar ideias em realidade.

Sagitário — O Enforcado

Respostas importantes poderão surgir quando o sagitariano parar de forçar soluções Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

O dia pedirá pausa e reflexão. Poderá ser necessário desacelerar e observar a situação por outro ângulo. A carta “O Enforcado” indica que respostas importantes poderão surgir quando você parar de forçar soluções.

Capricórnio — 10 de Ouros

Será um excelente dia para o capricorniano pensar no longo prazo Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

A estabilidade financeira e a segurança familiar ganharão destaque. A carta “10 de Ouros” mostra prosperidade, conquistas materiais e fortalecimento de vínculos. Será um excelente dia para pensar no longo prazo.

Aquário — Ás de Ouros

Para o aquariano, haverá um início promissor e possibilidade de crescimento Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Uma nova oportunidade poderá surgir no campo financeiro ou profissional. A carta “Ás de Ouros” indica um início promissor e possibilidade de crescimento . Valorize ideias ou propostas que aparecerem neste dia.

Peixes — 10 de Copas

O pisciano viverá momentos especiais com pessoas queridas e sensação de plenitude Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Harmonia e felicidade emocional marcarão o seu dia. A carta “10 de Copas” indica momentos especiais com pessoas queridas e sensação de plenitude. Aproveite para fortalecer vínculos afetivos.

Por Viviane Pettersen

null Crédito:

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.