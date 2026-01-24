Curiosidade

Você sabia? Eloy Casagrande, baterista do Slipknot, já tocou em banda capixaba

Muito antes de integrar uma das maiores bandas de metal do mundo, o baterista já rodou o Brasil com a banda capixaba 2ois!. Saiba mais

Eloy Casagrande, baterista do Slipknot, já tocou em banda capixaba Crédito: Reprodução/Instagram/@slipknot; Reprodução 2ois!

Antes de tocar para multidões ao redor do mundo com a banda estadunidense Slipknot, o baterista Eloy Casagrande viveu uma fase curiosa e pouco conhecida da carreira: ele já fez parte de uma banda com DNA capixaba chamada 2ois!.

A história foi relembrada por Jean Diaz, guitarrista e segunda voz da 2ois!, que conversou sobre os bastidores dessa fase em que Eloy ainda era “o garoto prodígio da bateria”, muito antes de virar um dos nomes mais respeitados do rock mundial.

A 2ois! nasceu a partir de um encontro virtual entre Léo Ramos e General Sih, em uma época em que artistas independentes começavam a ganhar espaço na internet e na TV. Inicialmente chamada Painel de Controle, a banda participou do reality musical Astros, do SBT, e venceu a edição de setembro de 2008.

A apresentação da música “Ciúmes do Tamanho do Planeta Terra” garantiu não só o título, mas também um contrato com a gravadora Lua Music e até um carro como prêmio.

Banda 2ois! em 2010 Crédito: Reprodução/Youtube/Lua Music Oficial

Com a vitória, veio a nova formação. “Eu e o Jackson, que tocávamos no Supercombo, entramos na 2ois! Pouco tempo depois a gente estava procurando um baterista. Foi aí que conhecemos o Eloy, e ele topou”, relembra Jean.

Eloy integrou a banda entre 2009 e 2011, período em que gravou o único álbum do grupo, “A Quarta Ponte” (2010).

Ele era muito novo, mas já tocava absurdamente bem. Já tinha ganhado prêmio de melhor baterista juvenil pela Modern Drummer, então o talento sempre esteve ali

Baterista Eloy Casagrande Crédito: Reprodução/ Instagram/ @pepo_herrera

Além da técnica impressionante, o convívio era leve. “Ele era humilde, brincalhão, gente finíssima. A gente se dava muito bem. Fizemos viagens para tocar no Nordeste, nos divertíamos demais. Musicalmente, era maravilhoso. A bateria dele facilitava tudo. Foi uma honra tocar com ele”, diz o guitarrista.

Depois da 2ois!, Eloy seguiu outro caminho e passou pela banda Gloria, até alcançar reconhecimento internacional como baterista do Sepultura e, mais recentemente, entrar para o Slipknot, em 2024. A guinada definitiva veio após vídeos virais, audições rigorosas e o uso de tecnologia e IA para estudar o repertório da banda americana, consolidando seu nome entre as grandes lendas do metal contemporâneo.

Hoje, enquanto vive a expectativa de gravar seu primeiro disco com o Slipknot, Eloy carrega no currículo uma passagem curiosa que mistura TV aberta, banda capixaba, estrada pelo Brasil e muita zoeira nos bastidores. Uma prova de que, antes dos palcos gigantes e máscaras assustadoras, toda grande história começa em lugares improváveis, às vezes bem mais perto do Espírito Santo do que se imagina.

