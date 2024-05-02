Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Slipknot confirma brasileiro como baterista; 'Momento muito emocionante', diz Eloy Casagrande
Música

Slipknot confirma brasileiro como baterista; 'Momento muito emocionante', diz Eloy Casagrande

Novo integrante da banda de metal foi oficializado na última terça-feira, 30
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 07:50

Eloy Casagrande é o novo baterista da banda Slipknot
Eloy Casagrande é o novo baterista da banda Slipknot Crédito: Reprodução/Instagram/@slipknot
Após rumores de que seria o novo baterista da banda norte-americana de metal Slipknot, Eloy Casagrande assumiu ser membro do grupo. Na terça-feira, 30, o Slipknot também celebrou oficialmente a chegada do brasileiro e publicou uma foto de Eloy caracterizado com o famoso macacão vermelho e a máscara da banda.
"Um momento muito emocionante. Impensável até então", descreveu o músico, em uma publicação feita no Instagram. "Não há nada a perder, não há nada a ganhar. Há apenas o viver. Estamos aqui como um só."
O músico agradeceu ao Slipknot e aos fãs do grupo, chamados de "maggots". "Vejo vocês na estrada, meus Slipknotos", finalizou ele, fazendo uma menção à turnê atual da banda, que celebra os 25 anos do disco Slipknot, Here Comes The Pain.
Boatos de que o brasileiro seria o novo membro do grupo começaram a ganhar força após uma apresentação da banda no bar Pappy + Harriet's, nos Estados Unidos, no último dia 25. O show foi o primeiro com o baterista atual.
Eloy ficou conhecido como baterista do Sepultura, banda de heavy metal mais importante do País, que passou a integrar em 2011, aos 20 anos. O anúncio da saída do músico pouco antes da turnê de despedida da banda pegou os fãs e até o grupo de surpresa em fevereiro.
Em novembro, o Slipknot anunciou a saída de Jay Weinberg, então baterista da banda. Pouco depois, o músico também disse ter sido pego de surpresa com a decisão.

Veja Também

Madonna receberá cachê de R$ 17 milhões por show no Rio; veja gastos do evento

'Precisa de conchavos', diz Marina Lima sobre artistas que ficaram de fora do Rock in Rio

Virginia Fonseca emplaca na televisão e sobe audiência do SBT em todo o Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Famosos Música Rock
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados