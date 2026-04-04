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Responde em liberdade

Cantor Bruno Mafra é condenado por estupro das próprias filhas e cancela turnê

Decisão foi anunciada nas redes sociais. A série de shows começaria por Breves, no Marajó, e não tem previsão de retorno.
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 04 de Abril de 2026 às 16:39

Bruno Mafra
Bruno Mafra Crédito: Victor Vidigal/g1
O cantor Bruno Mafra, do grupo Bruno e Trio, cancelou a turnê que faria a partir deste sábado, 4. Segundo o g1 Pará, Bruno foi condenado a 32 anos de prisão em regime fechado por estupro das próprias filhas. Ele, porém, responde em liberdade.
O cantor alega inocência. "Tenho consciência da seriedade do momento, mas também tenho a tranquilidade de quem sabe da própria conduta e da verdade que será devidamente reconhecida", diz uma nota de esclarecimento compartilhada nas redes de Bruno. Leia completa abaixo.
Em comunicado também publicado nas redes sociais, a equipe de Bruno afirmou que o cancelamento da turnê Bruno e Trio 2.0 se deu por "orientação da assessoria jurídica do artista". O primeiro show estava previsto no município Breves, na Ilha do Marajó, no Pará. Não há previsão para o retorno da turnê.
Conforme informações do g1 Pará, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ-PA) manteve, por unanimidade, a condenação do cantor em segunda instância. Os crimes teriam ocorrido entre 2007 e 2011, quando as vítimas tinham 5 e 9 anos.
O que diz Bruno Mafra
"Diante das informações que vêm sendo divulgadas, venho a público afirmar, com total serenidade, que sou inocente das acusações que me estão sendo atribuídas.
Confio plenamente na Justiça e no devido processo legal, que já me assegura o direito de responder em liberdade. É nesse caminho, com responsabilidade e respeito, que seguirei colaborando integralmente para o completo esclarecimento dos fatos.
Tenho consciência da seriedade do momento, mas também tenho a tranquilidade de quem sabe da própria conduta e da verdade que será devidamente reconhecida.
Não entrarei em debates ou julgamentos antecipados fora do âmbito judicial. O tempo e a Justiça se encarregarão de restabelecer a verdade.
Aos que me acompanham, deixo uma mensagem de calma e confiança. Sigo firme, com dignidade, respeito e fé."

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