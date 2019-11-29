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Arrombamento

Ladrões furtam mais de R$ 30 mil de supermercado em São Mateus, no ES

Além de dinheiro, bandidos levaram cheques e documentos do estabelecimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 09:22

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 09:22

Policia Civil de São Mateus vai investigar o caso  Crédito: Arquivo 
Um supermercado foi furtado em São Mateus, no Norte do ES, na madrugada desta quinta-feira (28), e teve um prejuízo de mais de R$ 30 mil. O estabelecimento fica no Distrito de Nestor Gomes, interior do município.

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Polícia Militar informou que por volta de 1h30, os proprietários do supermercado, que pertence a uma rede que atua na região, entraram em contato denunciando o arrombamento.
O dono relatou aos policiais que, para ter acesso ao prédio, os ladrões arrombaram um portão de vidro e arrancaram o miolo da fechadura. Logo depois, eles subiram até o segundo andar e levaram diversos materiais, inclusive um cofre que continha diversos documentos, cheques e R$ 31 mil.
Os bandidos levaram também o equipamento que grava as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento. O furto foi registrado na Polícia Civil de São Mateus.

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