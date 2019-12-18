Malabarista uruguaio é agredido a pauladas em avenida de São Mateus

Testemunhas relataram aos policiais militares que três homens participaram da tentativa de homicídio contra o uruguaio, utilizando pedaços de madeira para agredi-lo. De acordo com os relatos, na tarde de segunda-feira (16) o malabarista teria se desentendido com os três suspeitos por tentar impedir que eles furtassem o celular de uma amiga dele. Como vingança, os homens prometeram que voltariam ao local para matá-lo.