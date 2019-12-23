Acidente na BR 101 deixa quatro pessoas feridas em Itapemirim

Quatro pessoas ficaram feridas na manhã desta segunda-feira (23), após os carros em que estavam colidirem na BR 101 Sul, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu em uma curva, entre os quilômetros 402 e 403, na localidade do Frade, por volta das 8h.
Dos quatro feridos, três estavam em um Chevrolet Celta e foram socorridos pela equipe de resgate da concessionária Eco101 responsável pela rodovia. A quarta pessoa, que estava em um Honda City, precisou do resgate do Corpo de Bombeiros para ser retirada do veículo.
Chovia na hora do acidente. O trânsito na rodovia ficou interditado enquanto as vítimas eram socorridas. Por volta das 9 horas, o trânsito foi liberado.
Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.