Acidente na BR 101 deixa quatro pessoas feridas em Itapemirim

Quatro pessoas ficam feridas em acidente na BR 101 em Itapemirim

Chovia na hora do acidente. O trânsito na rodovia ficou interditado enquanto as vítimas eram socorridas. Por volta das 9 horas, o trânsito foi liberado.

Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.