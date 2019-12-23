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Acidente na BR 101 deixa quatro pessoas feridas em Itapemirim

A colisão entre dois veículos aconteceu entre os quilômetros 402 e 403, na localidade do Frade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2019 às 12:56

Publicado em 23 de Dezembro de 2019 às 12:56

Quatro pessoas ficam feridas em acidente na BR 101 em Itapemirim Crédito: Leandro Manhães/TV Gazeta
Quatro pessoas ficaram feridas na manhã desta segunda-feira (23), após os carros em que estavam colidirem na BR 101 Sul, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu em uma curva, entre os quilômetros 402 e 403, na localidade do Frade, por volta das 8h.
Dos quatro feridos, três estavam em um Chevrolet Celta e foram socorridos pela equipe de resgate da concessionária Eco101 responsável pela rodovia. A quarta pessoa, que estava em um Honda City, precisou do resgate do Corpo de Bombeiros para ser retirada do veículo.

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Chovia na hora do acidente. O trânsito na rodovia ficou interditado enquanto as vítimas eram socorridas. Por volta das 9 horas, o trânsito foi liberado.
Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Quatro pessoas ficam feridas em acidente na BR 101 em Itapemirim

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