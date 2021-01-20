PF apreende LSD enviado pelos Correios e prende dono da encomenda no ES

A Polícia Federal no Espírito Santo realizou a prisão de um comprador de quinhentos micro pontos de LSD (dietilamida do ácido lisérgico), uma droga com potencial de causar dependência química, na manhã desta quarta-feira (20), em Vila Velha. Além da prisão do suspeito, foi também realizada a apreensão da substância. A ação policial contou com o apoio do setor de segurança dos Correios, que identificou a encomenda ilícita e acionou a polícia.
A droga foi postada no estado de São Paulo. Os agentes da Polícia Federal realizaram a prisão em flagrante quando o destinatário retirava a encomenda na agência.
O investigado responderá pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão e pagamento de multa.