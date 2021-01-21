Suspeito de matar jovem no dia das eleições em Itapemirim é preso

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso por suspeita na participação do assassinato de Jader Porto de Jesus, de 34 anos. O rapaz foi baleado no dia 15 de novembro, logo após a apuração das eleições municipais, no bairro Campo Acima, em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo.
A prisão, segundo o superintendente da polícia da Regional Sul, delegado Faustino Antunes, que fez parte da Operação Estado Presente, aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (20), com apoio dos militares da 9ª Companhia Independente em ação conjunta com a Polícia Civil. O crime não teve ligação com o resultado das eleições e segue sob investigação.
Durante cumprimento de mandados de busca na região, as equipes viram um indivíduo com suspeita de possuir mandado de prisão em aberto na localidade de Campo Acima e realizaram abordagem policial.
No consulta ao sistema, foi descoberto haver um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. “Há outras pessoas envolvidas. No momento do crime, houve a participação direta de dois indivíduos que chegaram a agredir a vítima e esse, preso ontem, aparece disfarçando como se fosse se desculpar com a vítima e acabou efetuando os disparos”, disse o delegado.
O CRIME
Jader Porto de Jesus, de 34 anos, foi morto após uma confusão em Campo Acima. Ele chegou a ser socorrido, mas já deu entrada no hospital sem vida. Câmeras de segurança registraram toda ação.