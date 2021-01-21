Suspeito de matar jovem no dia das eleições em Itapemirim é preso

Durante cumprimento de mandados de busca na região, as equipes viram um indivíduo com suspeita de possuir mandado de prisão em aberto na localidade de Campo Acima e realizaram abordagem policial.

No consulta ao sistema, foi descoberto haver um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. “Há outras pessoas envolvidas. No momento do crime, houve a participação direta de dois indivíduos que chegaram a agredir a vítima e esse, preso ontem, aparece disfarçando como se fosse se desculpar com a vítima e acabou efetuando os disparos”, disse o delegado.