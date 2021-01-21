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"Estado Presente"

Operação no Sul do ES prende 7 pessoas e apreende drogas

A ação, que contou com esforços das polícias Civil e Militar, Bombeiros e Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, tem como foco reduzir e controlar os principais indicadores de crimes contra a vida e patrimônio

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 12:42

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

21 jan 2021 às 12:42
Entre os presos está o suspeito de matar um frentista na cidade, em outubro de 2020
Operação Estado Presente em Cachoeiro prende 7 pessoas Crédito: Secretaria Estadual de Segurança
A Operação Estado Presente, deflagrada nesta quarta-feira (20) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, resultou em sete pessoas presas e uma arma de fogo, drogas e munições apreendidas. A ação, que contou com esforços das polícias Civil e Militar, Bombeiros e Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, tem como foco reduzir e controlar os principais indicadores de crimes contra a vida e patrimônio.
Durante a operação, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão. Também foram realizadas duas prisões por cumprimento de mandado, quatro prisões em flagrante, além de uma prisão fora do Espírito Santo.
A operação apreendeu 500 pontos de LSD, pinos com droga sintética em líquido e outras substâncias ainda desconhecidas, de acordo com a polícia. Todo o material foi entregue à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para as providências cabíveis ao caso.
A droga foi encontrada em cartelas e frascos, com LSD líquido e em gel. No total, foram abordados 44 carros, 37 motocicletas e 126 pessoas
Operação Estado Presente apreende LSD em Cachoeiro Crédito: Polícia Militar
A ação aconteceu entre 13h30 e 22h desta quarta-feira e contou com fiscalização de trânsito e de bares e locais de vulnerabilidade, em vários pontos da cidade. Ao todo, foram abordados 44 carros, 37 motocicletas e 126 pessoas. O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, acompanhou as ações.
"Essa foi a primeira edição da Operação Estado Presente e esperamos robustecer cada vez mais essas ações, visando a proporcionar segurança à população e combater a criminalidade, conforme nos orienta governador Renato Casagrande. Agradeço a todos os envolvidos pela dedicação e comprometimento", afirmou o coronel Ramalho.

SUSPEITO DE MATAR FRENTISTA É PRESO NO RJ

Também como resultado da operação, foi preso na localidade de Nova Campinas, em Duque de Caxias (RJ). O homem, de 20 anos, é suspeito de envolvimento no homicídio do frentista Reginaldo dos Santos Ramos, no dia 15 de outubro de 2020, no bairro Guandu, em Cachoeiro.
A prisão foi feita após levantamentos do Setor de Inteligência da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim/ES, associado às diligências de campo realizadas pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF/PCERJ).

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou na manhã desta quinta-feira (21), que organizou e realizou a reunião de alinhamento do programa Estado Presente em Defesa da Vida na Região Integrada de Segurança Pública (Risp) Sul para avaliar os resultados e metodologias utilizados no combate à criminalidade.
"Sempre temos que manter essa metodologia de avaliação e metas. Não é uma cobrança ou fiscalização e estamos nas regiões pessoalmente para ouvir exatamente os anseios dos nossos policiais, assim entendendo o que é preciso para melhorar os trabalhos a serem realizados", destacou o secretário Alexandre Ramalho.

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