Governo do ES prepara nova PPP do saneamento para o Sul capixaba

Estação de tratamento de esgoto Crédito: Cesan/Divulgação

Após uma forte concorrência e um resultado positivo no leilão desta terça-feira (20) da PPP do saneamento de Cariacica , o governo do Estado já prepara estudos para realizar uma nova parceria com a iniciativa privada também na área de esgotamento sanitário.

Cesan já vem trabalhando em análises com o objetivo de universalizar o acesso de moradores do Litoral Sul capixaba à rede de esgoto nos próximos anos. A intenção, segundo o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB ), é incluir no programa Guarapari, Anchieta e Piúma, que são municípios atendidos pela companhia de saneamento.

A ideia inicial é que essas cidades formem uma espécie de bloco e possam entrar num mesmo pacote quando houver a licitação junto à iniciativa privada. Assim, a empresa que vier a ganhar o leilão ficará responsável por atender e ampliar a rede de esgotamento em todos esses municípios.

Em uma etapa seguinte, Casagrande acredita que outras cidades, como é o caso de Marataízes e Itapemirim - que atualmente contam com o Sistema Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) - sejam incluídas e beneficiadas pelos investimentos privados. Mas isso vai depender se os municípios vão tomar a decisão de fazer processos de concessão ou buscar formas para ampliar o serviço com investimento próprio.

"Na hora que esses municípios publicarem licitação, a Cesan vai tentar disputar. Então, se a gente agrega outras cidades da região Sul, pode agregar também nesse pacote, nessa nova etapa adiante" Renato Casagrande - Governador do ES

Para o governador, a expectativa é que a PPP do Sul capixaba se viabilize em cerca de dois anos. Assim, a estruturação do negócio e o lançamento de uma licitação ao mercado poderia acontecer em 2022.