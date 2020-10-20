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Parceria público-privada

Governo do ES prepara nova PPP do saneamento para o Sul capixaba

Ideia é universalizar nos próximos anos o acesso de moradores do Litoral Sul do Estado à rede de esgoto. Guarapari deverá ser um dos municípios contemplados

Públicado em 

20 out 2020 às 18:36
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Estação de tratamento de esgoto
Estação de tratamento de esgoto Crédito: Cesan/Divulgação
Após uma forte concorrência e um resultado positivo no leilão desta terça-feira (20) da PPP do saneamento de Cariacica, o governo do Estado já prepara estudos para realizar uma nova parceria com a iniciativa privada também na área de esgotamento sanitário.
Cesan já vem trabalhando em análises com o objetivo de universalizar o acesso de moradores do Litoral Sul capixaba à rede de esgoto nos próximos anos. A intenção, segundo o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), é incluir no programa Guarapari, Anchieta e Piúma, que são municípios atendidos pela companhia de saneamento.
A ideia inicial é que essas cidades formem uma espécie de bloco e possam entrar num mesmo pacote quando houver a licitação junto à iniciativa privada. Assim, a empresa que vier a ganhar o leilão ficará responsável por atender e ampliar a rede de esgotamento em todos esses municípios.
Em uma etapa seguinte, Casagrande acredita que outras cidades, como é o caso de Marataízes e Itapemirim - que atualmente contam com o Sistema Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) - sejam incluídas e beneficiadas pelos investimentos privados. Mas isso vai depender se os municípios vão tomar a decisão de fazer processos de concessão ou buscar formas para ampliar o serviço com investimento próprio.
"Na hora que esses municípios publicarem licitação, a Cesan vai tentar disputar. Então, se a gente agrega outras cidades da região Sul, pode agregar também nesse pacote, nessa nova etapa adiante"
Renato Casagrande - Governador do ES
Para o governador, a expectativa é que a PPP do Sul capixaba se viabilize em cerca de dois anos. Assim, a estruturação do negócio e o lançamento de uma licitação ao mercado poderia acontecer em 2022.
“Nós vamos ampliando a parceria com o setor privado e isso nos ajudará a agilizar a prestação de serviços à população em termos de saneamento. Sem contar que, a partir das parcerias, conseguimos ir transformando a Cesan de uma empresa operadora em uma empresa mais gerenciadora e fiscalizadora. Fica com o foco maior na coordenação."

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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