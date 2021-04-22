Seriemas surpreendem moradores em rua de Colatina

Uma situação diferente está chamando a atenção de moradores de uma rua de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Frequentemente duas seriemas aparecem na Rua Orquídea, que fica no bairro Jardim Planalto. No final da manhã desta quinta-feira (22) elas estiveram na região novamente.
Morador da cidade vizinha de Marilândia, o empresário Marcello Passamani estava na rua visitando a sogra e registrou os animais. Segundo ele, as aves pareciam agitadas e estavam cantando alto.
FATO INCOMUM
De acordo com o biólogo Fabricio Borghi Folli, as seriemas não costumam entrar na cidade, mas podem ter se perdido caso habitem locais próximos a áreas urbanas — caso da região em que elas foram vistas em Colatina.
O especialista viu os registros feitos em Colatina e destacou que, apesar do canto alto, os animais não parecem agitados ou nervosos.
O ANIMAL
A ave atinge uma altura média de 90 cm, podendo pesar 1,4 kg. Ela tem asas largas e duras, além de cauda longa.
A seriema anda em pares ou em pequenos bandos, em cerrados, campos sujos e pastagens. Se perseguida, costuma correr em zigue-zague e pode atingir 40 a 70 km/h antes de levantar voo. Ela toma banho de poeira e de sol. Seu canto é marcante, podendo ser ouvido a mais de 1 km de distância.