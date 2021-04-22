Seriemas surpreendem moradores em rua de Colatina

Seriema surpreende moradores em rua de Colatina Crédito: Marcello Passamani

Uma situação diferente está chamando a atenção de moradores de uma rua de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. Frequentemente duas seriemas aparecem na Rua Orquídea, que fica no bairro Jardim Planalto. No final da manhã desta quinta-feira (22) elas estiveram na região novamente.

Morador da cidade vizinha de Marilândia, o empresário Marcello Passamani estava na rua visitando a sogra e registrou os animais. Segundo ele, as aves pareciam agitadas e estavam cantando alto.

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FATO INCOMUM

De acordo com o biólogo Fabricio Borghi Folli, as seriemas não costumam entrar na cidade, mas podem ter se perdido caso habitem locais próximos a áreas urbanas — caso da região em que elas foram vistas em Colatina.

O especialista viu os registros feitos em Colatina e destacou que, apesar do canto alto, os animais não parecem agitados ou nervosos.

Seriema surpreende moradores em rua de Colatina Crédito: Marcello Passamani

O ANIMAL

A ave atinge uma altura média de 90 cm, podendo pesar 1,4 kg. Ela tem asas largas e duras, além de cauda longa.