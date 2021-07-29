AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Emissão de títulos

Empresa vai captar R$ 41 milhões para investir na iluminação de Vila Velha

Governo federal autorizou a concessionária de iluminação pública do município a emitir debêntures para financiar investimentos como a substituição de 100% das lâmpadas dos postes por LED

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 17:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2021 às 17:00
Vista de Vila Velha a noite
Vista noturna de Vila Velha a partir do Convento da Penha: iluminação pública da cidade tem gestão privada Crédito: Félix Falcão/Comunicação/PMVV
governo federal autorizou a concessionária do serviço de iluminação pública de Vila Velha a captar no mercado até R$ 41 milhões por meio da emissão de debêntures para investimentos na expansão e modernização do parque de energia da cidade. A SRE-IP Vila Velha – consórcio formado pelas empresas Splice, RT Energia e Engelmig Energia – venceu no ano passado o leilão para gestão da iluminação do município.
A autorização do governo, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (29). Esse é o terceiro projeto de captação de recursos por meio de debêntures incentivadas para projetos de iluminação pública autorizado pelo MDR neste ano.

Veja Também

Vix Logística pede para abrir capital e pode ser a 3ª empresa do ES na B3

Picpay compra Guiabolso e mira liderança em novo serviço do Banco Central

Os recursos serão usados para as obras previstas no contrato da empresa firmado com a Prefeitura de Vila Velha. O pacote visa beneficiar cerca de 486 mil habitantes do município.
Estão previstas a substituição de 100% do parque de iluminação atual para lâmpadas de LED e a implantação, recuperação, modernização e expansão da operação da rede municipal de iluminação pública. Ao todo, o projeto vai demandar R$ 110 milhões em investimentos durante 20 anos.

O QUE SÃO DEBÊNTURES?

As debêntures são títulos privados de renda fixa que permitem às empresas captarem dinheiro de investidores para financiar seus projetos. Desta forma, uma companhia em vez de tomar um empréstimo junto ao banco, pode realizar uma emissão de debêntures para captar recursos e aplicar em projetos.
No caso das debêntures incentivadas, os recursos são empregados necessariamente em obras de infraestrutura e há isenção ou redução de Imposto de Renda sobre os lucros obtidos pelos investidores. Trata-se de um título de dívida que gera um direito de crédito aos investidores. Ou seja, os mesmos terão direito a receber uma remuneração do emissor de forma periódica.
* Com informações do Ministério do Desenvolvimento Regional

LEIA MAIS SOBRE NEGÓCIOS

Gigante das vendas de móveis on-line terá centro de distribuição no ES

Uniaves: o que vai acontecer com a marca após ser comprada pela Pif Paf

Ônibus mais seguro e econômico vai operar no ES a partir de setembro

Após venda, app capixaba de delivery quer chegar a 100 cidades até 2022

Magazine Luiza deve acelerar abertura de lojas no ES após comprar a KaBuM!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Negócios
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tupy
Tupy vence Pinheiros na estreia da Série B do Campeonato Capixaba
Imagem de destaque
Liberland e Próspera: as micronações que bilionários tentam construir em nome da liberdade a qualquer custo
Equilíbrio financeiro
Municípios capixabas reforçam equilíbrio fiscal no primeiro ano dos novos mandatos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados