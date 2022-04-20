Avião-suíte para casais no ES: veja projeto da nova atração turística

Projeto em 3D de condomínio no município Divino de São Lourenço Crédito: Arquivo Pessoal

Além da aeronave, as imagens também mostram como serão projetados chalés, estacionamento e áreas arborizadas. O ambiente será composto por estabelecimentos residenciais e comerciais, como pousadas e restaurantes. Veja:

Avião suíte em Divino de São Lourenço ganha projeto em 3D

Um dos idealizadores do projeto, o empresário Joarez Sofiste disse que o carregamento da aeronave foi agendado para acontecer entre os dias 14 e 15 de maio. No dia 16 de maio, o avião sairá de Curitiba, no Paraná, e a previsão de chegada a Divino de São Lourenço, no Estado, está marcada para o dia 21 do mesmo mês.

O empresário contou que o avião, que tem 20 metros de comprimento, vai ser transformado em uma suíte para locação, principalmente para casais em lua de mel. No entanto, também é destinado a outros públicos que tiverem interesse. “A região da Serra do Caparaó é muito bonita. Queremos trazer turistas, renda para o Estado e projetar essa área de turismo no Brasil e no mundo”, disse.