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Região do Caparaó

Avião-suíte para casais no ES: veja projeto da nova atração turística

Aeronave  de 20 metros de comprimento vai virar suíte e será destinada à locação. Imagens também mostram ainda estacionamento, chalés e áreas arborizadas
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

20 abr 2022 às 19:12

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 19:12

Avião suíte em Divino de São Lourenço ganha projeto em 3D; veja imagens
Projeto em 3D de condomínio no município Divino de São Lourenço Crédito: Arquivo Pessoal
O avião que vai ser transformado em suíte na localidade de Vila Limo Verde, no município Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó, ganhou imagens em 3D — que fazem parte do projeto de um condomínio onde a aeronave será instalada.
Além da aeronave, as imagens também mostram como serão projetados chalés, estacionamento e áreas arborizadas. O ambiente será composto por estabelecimentos residenciais e comerciais, como pousadas e restaurantes. Veja:

Avião suíte em Divino de São Lourenço ganha projeto em 3D

Um dos idealizadores do projeto, o empresário Joarez Sofiste disse que o carregamento da aeronave foi agendado para acontecer entre os dias 14 e 15 de maio. No dia 16 de maio, o avião sairá de Curitiba, no Paraná, e a previsão de chegada a Divino de São Lourenço, no Estado, está marcada para o dia 21 do mesmo mês.
O empresário contou que o avião, que tem 20 metros de comprimento, vai ser transformado em uma suíte para locação, principalmente para casais em lua de mel. No entanto, também é destinado a outros públicos que tiverem interesse. “A região da Serra do Caparaó é muito bonita. Queremos trazer turistas, renda para o Estado e projetar essa área de turismo no Brasil e no mundo”, disse.
A previsão de lançamento do condomínio com a aeronave pronta é para o dia 22 de outubro, e um coquetel está sendo programado para o evento.

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