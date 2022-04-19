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Leonel Ximenes

Diária em avião-suíte para casais no ES deve custar até R$ 1,8 mil

Jato executivo virá desmontado de Curitiba (PR) e será transportado em duas carretas, com escolta, até o interior capixaba

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 19:18

Públicado em 

19 abr 2022 às 19:18
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O jato executivo sendo desmontado em Curitiba para ser transportado para o ES
O jato executivo sendo desmontado em Curitiba para ser transportado para o ES Crédito: Divulgação
Divino de São Lourenço, o menor município do Espírito Santo (4.516 habitantes), não tem aeroporto, mas terá avião. Não uma aeronave convencional, mas um aparelho que será transformado em suíte para receber casais na localidade de Limo Verde, um paraíso ambiental aos pés do imponente Caparaó.
O avião é um Gulfstream G1-159, de origem americana e da década de 1960, voltado para a aviação executiva. Tem 20 metros de comprimento e 24 de envergadura.
Uma megaoperação logística está sendo montada para o transporte do aparelho, que está sendo desmontado em Curitiba (PR). Ele será trazido ao ES em duas carretas, como carga especial, escoltado por três batedores. A viagem deve durar pelo menos cinco dias até o Caparaó.
Turbinas do jato com parte das suas peças já retiradas
Turbinas do jato com parte das suas peças já retiradas Crédito: Divulgação
“Mas estamos preparados para um tempo maior porque podem ocorrer imprevistos na viagem”, pondera o empresário e um dos sócios do empreendimento Joarez Sofiste, que nasceu em Divino de São Lourenço, mas é radicado na capital paranaense. Segundo ele, as carretas devem deixar Curitiba na primeira ou na segunda terça-feira de maio.

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Além de Sofiste, o outro sócio do empreendimento é Aloísio Muruce, morador de Vitória e também nascido em São Lourenço. Sofiste diz que o investimento, entre a compra da aeronave e a montagem da suíte, chega a R$ 600 mil.
Mas o empreendimento turístico não se restringe ao avião. Além da suíte, os dois sócios vão construir inicialmente seis pousadas, podendo chegar a mais de 20 a médio e longo prazos. O custo total do complexo turístico, incluindo a compra e transformação da aeronave, está em torno de R$ 1,1 milhão.
Mas o charme do empreendimento é mesmo a hospedagem no jato executivo. A suíte completa (poltronas originais do jato, ar, banheiro, aparelho de TV, vinhos, adega etc.) e com decoração romântica, é configurada para receber um casal, mas, segundo Sofiste, excepcionalmente uma criança poderá ficar no ambiente com os pais.

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O avião-suíte, que deverá ser inaugurado em outubro, terá entrada privativa para os hóspedes e ficará numa área isolada do empreendimento hoteleiro, de 2,5 mil metros quadrados. O custo da diária deverá ficar entre R$ 1,5 mil e R$ 1,8 mil.
O local onde será instalado o avião-suíte, na localidade de Limo Verde, município de Divino de São Lourenço
O local onde será instalado o avião-suíte, na localidade de Limo Verde, município de Divino de São Lourenço Crédito: Divulgação
“Vamos divulgar a suíte em sites internacionais de turismo. Nosso objetivo é tornar Divino São Lourenço e a localidade de Limo Verde conhecidos no Brasil e no mundo”, suspira Joarez Sofiste, orgulhoso do potencial turístico da sua cidade de origem.

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"A ideia é proporcionar uma experiência única aos turistas, além de ser mais um incentivo à economia da região", reforça o sócio Aloísio Muruce, em declaração à repórter Danielle Muruci, do jornal “Fato”.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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