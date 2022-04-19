Avião será transformado em suíte para casais no ES

Um avião de 20 metros de comprimento será a nova atração na localidade de Vila Limo Verde, no município Divino de São Lourenço , na Região do Caparaó, no Sul do Espírito Santo . Isso porque o veículo aéreo vai ser transformado em uma suíte para turistas na Serra do Caparaó, e a previsão de lançamento é para o dia 22 de outubro deste ano.

Segundo o empresário Joarez Sofiste, um dos idealizadores do projeto, a aeronave executiva modelo Gulfstream G 159 deve chegar ao Estado no dia 15 de maio. “O avião é relativamente grande e está sendo desmontado em Curitiba. A chegada dele depende de uma série de coisas, como logística, transporte, escolta e estrada”, explicou.

O empresário contou que o avião vai ser transformado em uma suíte para locação, principalmente para casais em lua de mel. No entanto, ele também é destinado a outros públicos que tiverem interesse.

"É uma experiência diferente passar uma noite em uma aeronave com uma suíte elegante" Joarez Sofiste - Empresário

OUTRAS NOVIDADES

Além do avião suíte, há outras novidades na região turística, como chalés, pousadas e restaurantes. “Será feito um residencial com área de lazer, área de chácara bem urbanizada e acessibilidade para cadeirantes, idosos, com o objetivo de facilitar a vida das pessoas”, relatou Joarez Sofiste.

O empresário comentou que, após a execução do projeto, é possível que sejam gerados 40 empregos diretos e 50 indiretos. “Muitos empregos vão surgir”, garantiu.

Joarez Sofiste disse que a previsão de lançamento do residencial com a aeronave pronta é para o dia 22 de outubro, e um coquetel está sendo programado para o evento.

Aeronave tem previsão de chegar ao Espírito Santo no dia 15 de maio Crédito: Arquivo pessoal

AMOR À REGIÃO

Junto a Joarez Sofiste, outro idealizador do empreendimento é o empresário Aloísio Muruce. Ele explicou que o principal motivo do projeto ser realizado em Divino de São Lourenço é o fato de ambos idealizadores amarem o lugar. Sofiste, é natural da região, e Muruce passou boa parte da juventude no município.

"Divino de São Lourenço é o menor município em população do Espírito Santo, mas vemos um potencial de desenvolvimento muito grande na questão turística" Aloísio Muruce - Empresário

Aloísio Muruce espera que nos próximos 10 a 15 anos a região se torne a nova Pedra Azul do Estado, já que tem o intuito de atrair muitos turistas. “Também esperamos motivar outros empresários a fazerem projetos parecidos”, contou.

Já Sofiste, que sempre gostou muito de aviação, inspirou-se nessa paixão para fazer algo curioso, confortável e agradável, como uma viagem de avião. “A região da Serra do Caparaó é muito bonita. Queremos trazer turistas, renda para o Estado e projetar essa área de turismo no Brasil e no mundo”, concluiu.