Avião será transformado em suíte para casais no ES

Um avião de 20 metros de comprimento será a nova atração na localidade de Vila Limo Verde, no município Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó, no Sul do Espírito Santo. Isso porque o veículo aéreo vai ser transformado em uma suíte para turistas na Serra do Caparaó, e a previsão de lançamento é para o dia 22 de outubro deste ano.
Segundo o empresário Joarez Sofiste, um dos idealizadores do projeto, a aeronave executiva modelo Gulfstream G 159 deve chegar ao Estado no dia 15 de maio. “O avião é relativamente grande e está sendo desmontado em Curitiba. A chegada dele depende de uma série de coisas, como logística, transporte, escolta e estrada”, explicou.
O empresário contou que o avião vai ser transformado em uma suíte para locação, principalmente para casais em lua de mel. No entanto, ele também é destinado a outros públicos que tiverem interesse.
"É uma experiência diferente passar uma noite em uma aeronave com uma suíte elegante"
OUTRAS NOVIDADES
Além do avião suíte, há outras novidades na região turística, como chalés, pousadas e restaurantes. “Será feito um residencial com área de lazer, área de chácara bem urbanizada e acessibilidade para cadeirantes, idosos, com o objetivo de facilitar a vida das pessoas”, relatou Joarez Sofiste.
O empresário comentou que, após a execução do projeto, é possível que sejam gerados 40 empregos diretos e 50 indiretos. “Muitos empregos vão surgir”, garantiu.
Joarez Sofiste disse que a previsão de lançamento do residencial com a aeronave pronta é para o dia 22 de outubro, e um coquetel está sendo programado para o evento.
AMOR À REGIÃO
Junto a Joarez Sofiste, outro idealizador do empreendimento é o empresário Aloísio Muruce. Ele explicou que o principal motivo do projeto ser realizado em Divino de São Lourenço é o fato de ambos idealizadores amarem o lugar. Sofiste, é natural da região, e Muruce passou boa parte da juventude no município.
"Divino de São Lourenço é o menor município em população do Espírito Santo, mas vemos um potencial de desenvolvimento muito grande na questão turística"
Aloísio Muruce espera que nos próximos 10 a 15 anos a região se torne a nova Pedra Azul do Estado, já que tem o intuito de atrair muitos turistas. “Também esperamos motivar outros empresários a fazerem projetos parecidos”, contou.
Já Sofiste, que sempre gostou muito de aviação, inspirou-se nessa paixão para fazer algo curioso, confortável e agradável, como uma viagem de avião. “A região da Serra do Caparaó é muito bonita. Queremos trazer turistas, renda para o Estado e projetar essa área de turismo no Brasil e no mundo”, concluiu.