Marcopolo: fábrica de São Mateus atingirá 100% da capacidade pela 1ª vez

Inaugurada em dezembro de 2014, a unidade da Volare (subsidiária da Marcopolo dedicada à fabricação de ônibus leves) enfrentou uma sequência de crises (política, econômica e até uma pandemia...) desde então. De lá para cá, o mercado de ônibus mudou, a frota envelheceu, a Marcopolo se reestruturou (três unidades foram fechadas) e, ao que parece, os resultados começarão a aparecer, pelo menos em terras capixabas.