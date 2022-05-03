Marcopolo: fábrica de São Mateus atingirá 100% da capacidade pela 1ª vez

Inaugurada em dezembro de 2014, a unidade da Volare (subsidiária da Marcopolo dedicada à fabricação de ônibus leves) enfrentou uma sequência de crises (política, econômica e até uma pandemia...) desde então. De lá para cá, o mercado de ônibus mudou, a frota envelheceu, a Marcopolo se reestruturou (três unidades foram fechadas) e, ao que parece, os resultados começarão a aparecer, pelo menos em terras capixabas.
A companhia, que nesta segunda (02) anunciou os resultados de 2021
, tem a expectativa de chegar à capacidade máxima de produção em São Mateus, 20 ônibus por dia, algo que nunca aconteceu, até o final de 2022. Hoje, são fabricadas 16 unidades por dia. "Felizmente estamos num volume crescente e a expectativa é seguir crescendo. Nos últimos anos a frota nacional envelheceu e nós fizemos um ajuste de produção (duas unidades no Rio e um em Caxias do Sul foram fechadas), isso deve permitir a plena ocupação de São Mateus, que é nossa unidade mais moderna, até o final do ano", explicou José Antonio Valiati, diretor de Relações Institucionais da Marcopolo.
A Marcopolo já avalia uma ampliação do parque fabril em São Mateus, mas antes vai aguardar a consistência da retomada. Por conta do aumento de produção, a unidade está com vagas de emprego abertas.