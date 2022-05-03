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Expectativa

Marcopolo: fábrica de São Mateus atingirá 100% da capacidade pela 1ª vez

Inaugurada em 2014, unidade do Norte do Espírito Santo é a mais moderna da companhia. Confirmada a retomada ela pode até ser ampliada

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 12:00

Públicado em 

03 mai 2022 às 12:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

MARCOPOLO INVESTE
MARCOPOLO INVESTE Crédito: Carlos Alberto
Inaugurada em dezembro de 2014, a unidade da Volare (subsidiária da Marcopolo dedicada à fabricação de ônibus leves) enfrentou uma sequência de crises (política, econômica e até uma pandemia...) desde então. De lá para cá, o mercado de ônibus mudou, a frota envelheceu, a Marcopolo se reestruturou (três unidades foram fechadas) e, ao que parece, os resultados começarão a aparecer, pelo menos em terras capixabas.
A companhia, que nesta segunda (02) anunciou os resultados de 2021, tem a expectativa de chegar à capacidade máxima de produção em São Mateus, 20 ônibus por dia, algo que nunca aconteceu, até o final de 2022. Hoje, são fabricadas 16 unidades por dia. "Felizmente estamos num volume crescente e a expectativa é seguir crescendo. Nos últimos anos a frota nacional envelheceu e nós fizemos um ajuste de produção (duas unidades no Rio e um em Caxias do Sul foram fechadas), isso deve permitir a plena ocupação de São Mateus, que é nossa unidade mais moderna, até o final do ano", explicou José Antonio Valiati, diretor de Relações Institucionais da Marcopolo.
A Marcopolo já avalia uma ampliação do parque fabril em São Mateus, mas antes vai aguardar a consistência da retomada. Por conta do aumento de produção, a unidade está com vagas de emprego abertas.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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