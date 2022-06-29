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Leonel Ximenes

Pressão total: o que 56 empresários do ES vão cobrar dos presidenciáveis

Espírito Santo enviará a maior delegação do país para o debate promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em Brasília

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 02:11

Públicado em 

29 jun 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Cris Samorini, presidente da Findes
Cris Samorini, presidente da Findes, vai liderar a comitiva capixaba Crédito: Mônica Zorzanelli
Espírito Santo vai enviar a maior delegação do país ao encontro que a Confederação Nacional da Indústria (CNI) promoverá nesta quarta-feira (29), em Brasília, com os principais pré-candidatos à Presidência da República e lideranças políticas e do setor produtivo.
Segundo a assessoria da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), confirmaram participação no debate os pré-candidatos Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). Lula (PT) ainda não confirmou presença.
A comitiva capixaba será liderada pela presidente da Findes, Cris Samorini, e integrada por empresários e executivos do ES. O evento, que terá a participação dos 27 presidentes das federações das indústrias dos Estados, vai debater pautas relativas à retomada do crescimento do país, incluindo a melhoria do ambiente de negócios, da educação e da infraestrutura.

OS PRINCIPAIS PONTOS DA PAUTA DO ESPÍRITO SANTO 

  • Há planos para desenvolver uma política industrial, por exemplo, com a recriação do Ministério da Indústria?
  • Como o candidato trata as políticas de emprego, cujas principais recomendações são a reformulação do Sistema Nacional do Emprego (Sine) e a requalificação de trabalhadores desempregados?
  • Quais são as propostas para eliminar os gargalos de infraestrutura?
  • Como modernizar as leis para o novo mundo do trabalho no pós-pandemia e com as mudanças trazidas pela tecnologia?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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