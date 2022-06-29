Pressão total: o que 56 empresários do ES vão cobrar dos presidenciáveis

OS PRINCIPAIS PONTOS DA PAUTA DO ESPÍRITO SANTO
- Há planos para desenvolver uma política industrial, por exemplo, com a recriação do Ministério da Indústria?
- Como o candidato trata as políticas de emprego, cujas principais recomendações são a reformulação do Sistema Nacional do Emprego (Sine) e a requalificação de trabalhadores desempregados?
- Quais são as propostas para eliminar os gargalos de infraestrutura?
- Como modernizar as leis para o novo mundo do trabalho no pós-pandemia e com as mudanças trazidas pela tecnologia?