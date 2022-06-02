Onde há um investimento industrial no Brasil, há uma empresa capixaba

Os setores de mineração, siderurgia, papel e celulose e petróleo e gás, no Brasil , deverão investir, no período de 2022 a 2026 cerca de R$ 450 bilhões, sendo os maiores investimentos em petróleo e gás e mineração.

No Espírito Santo , no mesmo período, os investimentos em projetos industriais e infraestrutura estão estimados em R$ 66 bilhões, incluindo investimentos de capital (CAPEX) e operacionais (OPEX), sendo os maiores investimentos em infraestrutura. Nesse setor, estão incluídas as obras dos portos da Imetame, Porto Central e Petrocity, ferrovia EF 118, duplicação da BR 101 e obras de saneamento nos municípios da Grande Vitória . Em petróleo e gás (exploração e produção), inclui-se a nova plataforma FPSO da Yinson Production no Parque das Baleias.

Esses investimentos, tanto no Espírito Santo quando Brasil, representam excelentes oportunidades de negócios para as empresas da indústria de base do Estado. São empresas dos setores de fabricação de equipamentos e componentes mecânicos, caldeiraria, torres de transmissão, serviços de montagem e manutenção industrial, construção civil, engenharia e gerenciamento de projetos, além de empresas dos setores afins, como transporte de cargas e pessoas, fornecimentos de serviços especializados e comércio de material para indústria.

Os fornecedores capixabas, que compõem a cadeia de abastecimento nos investimentos e operações de grandes plantas industriais, se capacitaram e investiram em instalações e equipamentos, utilizando tecnologias adequadas e pessoal preparado, e tornaram-se referência no mercado nacional.

Foi percorrido um caminho longo. Inicialmente os fornecimentos eram da ordem de 8% do total no Estado e atualmente é superior a 60%. Não é mais necessário que se construa alojamento em nenhuma obra, evitando a formação de bolsões de pobreza como ocorria no passado.

Paralelamente a essa evolução, detentores de tecnologia, reconhecendo essa competência, levaram os fornecedores capixabas para obras em diferentes regiões do país, sendo que em 2021, ano passado, 58% do faturamento das empresas dos setores mencionados é oriundo dos fornecimentos para outros Estados brasileiros.

A Mec Show, feira da indústria de base que em 2022 completa 15 anos, contribuiu ativamente para essa conquista, realizando exposição dos fornecedores, e, principalmente debatendo tecnologias, investimentos, oportunidades e desafios, com especialistas de diferentes países, sempre com foco no desenvolvimento sustentável.

Governo do Estado, Em 2022, a Mec Show, depois de dois anos realizada de forma virtual, será presencial, de 2 a 4 de agosto. Ela atrai grande interesse e expectativa de todos os atores envolvidos. Os temas principais deste ano são tecnologia, inovação e energia. A Mec Show conta com apoio da Findes Sebrae e a promoção do Sindifer e CDMEC, além da parceria com as principais entidades nacionais do setor.