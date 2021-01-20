Helicóptero que caiu em Vila Velha tentou pouso forçado, aponta relatório
Relatório de ocorrências, do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), aponta que o helicóptero que caiu no último dia 6, tentou realizar um pouso forçado. O acidente ocorreu no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, e matou duas pessoas.
É descrito no documento que a aeronave decolou do aeródromo de Guarapari (SNGA), com destino ao aeródromo João Monteiro (SIVU), em Vila Velha. Seguia em um voo privado com um tripulante e uma passageira a bordo.
Em relação ao acidente é informado que houve “perda de controle de voo”. “A aeronave entrou em emergência e o piloto realizou uma descida acentuada, com intenções de pouso. A aeronave perdeu altitude e colidiu contra árvores e solo. A aeronave ficou destruída. O tripulante e a passageira sofreram lesões fatais”, informa o documento, publicado no Painel do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer) - ferramenta de visualização de dados do Cenipa.
O relatório informa ainda que os dados disponibilizados são preliminares e visam à transparência das informações. “Não contêm as análises das informações coletadas, nem os fatores contribuintes, e estão sujeitas a modificações conforme o andamento dos trabalhos de investigação. Portanto, nenhuma conclusão deve ser feita a partir destes dados preliminares”, acrescenta. Não é informado prazo de conclusão dos trabalhos.
Nos 19 primeiros dias de 2021 já foram registrados, em todo o Brasil, segundo os dados do Painel Sipaer, um total de 21 ocorrências envolvendo aeronaves. O único caso do Espírito Santo foi o acidente com a queda do helicóptero, em Vila Velha.
ACIDENTE FATAL EM VILA VELHA
O grave acidente ocorrido no último dia 6, no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, vitimou as duas pessoas a bordo do aeronave. O piloto, Octavio Schneider Queiroz, 68 anos, e a empresária Lucimara Poleto, 52 anos, morreram ainda no local, após sofrerem paradas cardiorrespiratórias. Segundo o irmão de uma das vítimas, os dois namoravam e voltavam de uma viagem feita a Guarapari.
O casal decolou em Guarapari, por volta de 10h20, em direção ao aeroclube de Vila Velha. O trajeto tem uma distância aproximada de 40 km. O acidente aconteceu sete minutos depois. A aeronave caiu numa área particular no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, próximo ao aeroclube do município.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, os ocupantes chegaram a ser socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiram. A causa do acidente não foi esclarecida ainda. "Só a perícia da aeronáutica vai poder dizer o que causou o acidente", explicou o capitão Pedroni.