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Acidente

Helicóptero que caiu em Vila Velha tentou pouso forçado, aponta relatório

No último dia 6, uma aeronave caiu no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, matando o piloto, Octavio Schneider Queiroz, 68 anos, e a empresária Lucimara Poleto, 52 anos
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

20 jan 2021 às 10:56

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 10:56

Perícia inicia análise em helicóptero que caiu em Vila Velha
Perícia fez análise em helicóptero que caiu em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Helicóptero que caiu em Vila Velha tentou pouso forçado, aponta relatório
Relatório de ocorrências, do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), aponta que o helicóptero que caiu no último dia 6, tentou realizar um pouso forçado.  O acidente ocorreu no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, e matou duas pessoas.
É descrito no documento  que a aeronave decolou do aeródromo de Guarapari (SNGA), com  destino ao aeródromo João Monteiro (SIVU), em Vila Velha. Seguia em um voo privado com um tripulante e uma passageira a bordo.
Em relação ao acidente é informado que houve “perda de controle de voo”. “A aeronave entrou em emergência e o piloto realizou uma descida acentuada, com intenções de pouso. A aeronave perdeu altitude e colidiu contra árvores e solo. A aeronave ficou destruída. O tripulante e a passageira sofreram lesões fatais”, informa o documento, publicado no Painel do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer) - ferramenta de visualização de dados do Cenipa.

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O relatório informa ainda que os dados disponibilizados são preliminares e visam à transparência das informações. “Não contêm as análises das informações coletadas, nem os fatores contribuintes, e estão sujeitas a modificações conforme o andamento dos trabalhos de investigação. Portanto, nenhuma conclusão deve ser feita a partir destes dados preliminares”, acrescenta. Não é informado prazo de conclusão dos trabalhos.
Nos 19 primeiros dias de 2021 já foram registrados, em todo o Brasil, segundo os dados do Painel Sipaer, um total de 21 ocorrências envolvendo aeronaves. O único caso do Espírito Santo foi o acidente com a queda do helicóptero, em Vila Velha.

ACIDENTE FATAL EM VILA VELHA

O grave acidente ocorrido no último dia 6, no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, vitimou as duas pessoas a bordo do aeronave. O piloto, Octavio Schneider Queiroz, 68 anos, e a empresária Lucimara Poleto, 52 anos, morreram ainda no local, após sofrerem paradas cardiorrespiratórias. Segundo o irmão de uma das vítimas, os dois namoravam e voltavam de uma viagem feita a Guarapari.

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O casal decolou em Guarapari, por volta de 10h20, em direção ao aeroclube de Vila Velha. O trajeto tem uma distância aproximada de 40 km. O acidente aconteceu sete minutos depois. A aeronave caiu numa área particular no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, próximo ao aeroclube do município.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, os ocupantes chegaram a ser socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiram. A causa do acidente não foi esclarecida ainda. "Só a perícia da aeronáutica vai poder dizer o que causou o acidente", explicou o capitão Pedroni.

Imagens mostram cenário da queda de helicóptero em Vila Velha

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