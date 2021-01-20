Perícia fez análise em helicóptero que caiu em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Helicóptero que caiu em Vila Velha tentou pouso forçado, aponta relatório

É descrito no documento que a aeronave decolou do aeródromo de Guarapari (SNGA), com destino ao aeródromo João Monteiro (SIVU), em Vila Velha. Seguia em um voo privado com um tripulante e uma passageira a bordo.

Em relação ao acidente é informado que houve “perda de controle de voo”. “A aeronave entrou em emergência e o piloto realizou uma descida acentuada, com intenções de pouso. A aeronave perdeu altitude e colidiu contra árvores e solo. A aeronave ficou destruída. O tripulante e a passageira sofreram lesões fatais”, informa o documento, publicado no Painel do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer) - ferramenta de visualização de dados do Cenipa.

O relatório informa ainda que os dados disponibilizados são preliminares e visam à transparência das informações. “Não contêm as análises das informações coletadas, nem os fatores contribuintes, e estão sujeitas a modificações conforme o andamento dos trabalhos de investigação. Portanto, nenhuma conclusão deve ser feita a partir destes dados preliminares”, acrescenta. Não é informado prazo de conclusão dos trabalhos.

Nos 19 primeiros dias de 2021 já foram registrados, em todo o Brasil, segundo os dados do Painel Sipaer, um total de 21 ocorrências envolvendo aeronaves. O único caso do Espírito Santo foi o acidente com a queda do helicóptero, em Vila Velha.

ACIDENTE FATAL EM VILA VELHA

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os ocupantes chegaram a ser socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiram. A causa do acidente não foi esclarecida ainda. "Só a perícia da aeronáutica vai poder dizer o que causou o acidente", explicou o capitão Pedroni.