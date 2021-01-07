Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia

Perícia inicia investigação sobre queda de helicóptero em Vila Velha

Equipe do Cenipa, da Aeronáutica, chegou nesta quinta-feira (7), a Riviera da Barra, local do acidente, que vitimou o piloto Octavio Schneider e sua namorada, Lucimara Poleto
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

07 jan 2021 às 09:55

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 09:55

Polícia Civil faz perícia no local do acidente de helicóptero que caiu em Vila Velha
Equipes da perícia investigam as causas da queda de helicóptero em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Perícia inicia investigação sobre queda de helicóptero em Vila Velha
A equipe de perícia técnica do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), chegou, por volta das 9 horas desta quinta-feira (7), ao local onde o helicóptero caiu no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, na manhã de quarta (6). As equipes realizam o trabalho de apuração das causas do acidente, que vitimou o piloto Octavio Schneider, de 68 anos, e sua namorada, Lucimara Poleto, de 52.
O trabalho das equipes do Cenipa consiste em analisar os destroços da aeronave, buscando indícios de possíveis falhas técnicas e levantando hipóteses sobre os últimos momentos do voo, para entender o que pode ter causado o acidente. Testemunhas também são ouvidas durante o processo.
Dependendo da complexidade do acidente, a equipe do Cenipa pode ser formada por diversos especialistas, como engenheiros, mecânicos, pilotos e até psicólogos. Segundo o órgão, a análise de acidentes aéreos visa “prevenir novos acidentes e compreender a reunião e a análise de informações e a obtenção de conclusões, incluindo a identificação dos fatores contribuintes para a ocorrência, visando a formulação de recomendações sobre a segurança”.
O local do acidente, próximo à cabeceira da pista de pouso do Aeroclube do Espírito Santo, foi vigiado por uma equipe do Exército entre a noite de quarta-feira (6) e manhã de quinta-feira (7), para impedir que peças fossem removidas ou movidas de lugar até a chegada da perícia técnica.

O ACIDENTE

O helicóptero, que voltada de Guarapari, caiu em uma região de mata no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, por volta das 10h30 desta quarta-feira (6). Octavio Schneider Queiroz, engenheiro mecânico de 68 anos que pilotava a aeronave, estava com a namorada, Lucimara Poleto. Os dois tiveram uma parada cardiorrespiratória e chegaram a ser socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, mas morreram no local do acidente.
O Corpo de Bombeiros afirmou que as causas do acidente ainda serão apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que enviou uma equipe do Rio de Janeiro para realizar a perícia na aeronave. O helicóptero era particular, de propriedade do próprio Octavio.
O Corpo de Bombeiros também destacou que a informação era de que a vítima tinha experiência em voo e costumava fazer esse tipo de percurso para o aeroclube.

Perícia em helicóptero que caiu em Vila Velha

Veja Também

Entenda a cronologia do acidente de helicóptero que matou casal no ES

Gerente de segurança do Aeroclube do ES acredita que helicóptero que caiu teve pane

Queda de helicóptero no ES: entenda como será a investigação do Cenipa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Acidente aéreo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados