"Ela estava feliz", diz irmão de empresária morta em queda de helicóptero

A empresária Lucimara Poleto, de 52 anos, morreu após a queda do helicóptero em Vila Velha Crédito: Reprodução

Os dois irmãos da empresária Lucimara Poleto, 52 anos, foram os que assumiram a dolorosa responsabilidade de realizar os trâmites de reconhecimento e liberação do corpo dela no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, na tarde desta quarta-feira (06). Ela era a passageira do helicóptero que caiu pela manhã, em Vila Velha.

"Minha irmã era uma pessoa tranquila, amigável e cercada de carinho da família", disse Uanderson Poleto, 49 anos. Lucimara fazia um passeio de helicóptero com o namorado, o piloto Octavio Schneider Queiroz, 68 anos . O casal retornava de Guarapari quando a aeronave caiu nas proximidades de um aeroclube, em Riviera da Barra, Vila Velha.

O irmão da empresária conta que Lucimara foi para Guarapari no dia anterior com o namorado e também no helicóptero dele. "Como temos uma empresa familiar, ela pediu para segurarmos as pontas para ela ir passear. Minha irmã estava feliz e aproveitando a vida", contou Uanderson.

Helicóptero caiu em área particular de Vila Velha Crédito: Leitor

Ele contou que a empresária era extremamente apegada aos sobrinhos. "Era a grande tia, levava os sobrinhos para passear, cuidava e até ficava com eles quando queríamos um 'vale night'", lembrou carinhosamente o irmão.

A notícia da morte da irmã veio através do aeroclube onde o helicóptero deveria pousar, em Vila Velha. "Quando seguíamos para o local do acidente, minha mãe me ligou pois viu na TV. Estamos todos destruídos, minha irmã era muito carinhosa com toda família, não tem como explicar a dor que estamos sentindo", disse entre lágrimas.

O corpo de Lucimara será velado na Igreja Metodista, em Santa Inês, Vila Velha.

Helicóptero cai em área do Exército, em Riviera da Barra e mata o piloto e a namorada Crédito: Fernando Madeira

O ACIDENTE

O acidente ocorreu em uma área de mata da região de Riviera da Barra, em Vila Velha. Segundo militares que atenderam a ocorrência, o piloto Octavio Schneider Queiroz, de 68 anos, estava acompanhado da namorada, Lucimara Poleto, de 52 anos. Além de comandar o helicóptero, ele era engenheiro e proprietário da aeronave.

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), o piloto e a mulher sofreram paradas cardiorrespiratórias. Até o momento, as causas do acidente não foram informadas.

Dois vídeos gravados por câmeras do Aeroclube do Espírito Santo mostram o momento exato da queda. No canto superior esquerdo das imagens é possível ver a aeronave desgovernada, segundos antes de cair, às 10h27 da manhã.