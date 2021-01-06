"Cena catastrófica", diz capitão sobre queda de helicóptero em Vila Velha

Helicóptero caiu em área particular de Vila Velha Crédito: Leitor

Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, na CBN Vitória, Pedroni descreveu o estado das vítimas que estavam dentro da aeronave.



"Nossas equipes atuaram no sentido de conter qualquer possibilidade de incêndio ou explosão posterior. Enquanto isso, o que mais nos chocava eram as vítimas: bem graves, feridas, politraumatizadas, com muitos hematomas pelo corpo todo" Vinícius Pedroni - Capitão do Corpo de Bombeiros

"Sinais de fraturas, traumas devido à queda. Posteriormente, conversando com um médico do Samu, a causa da morte foi justamente esse politrauma que os dois sofreram, e uma hemorragia interna muito grave", complementou.

Pedroni destacou que as equipes tentaram reanimar o piloto, Octávio Schneider Queiroz, de 68 anos, e a passageira, Lucimara Poleto, por quase uma hora. "Mesmo com medicação, reanimação cardiorrespiratória de qualidade, Bombeiros e Samu revezando a reanimação, não houve sucesso mesmo após 50 minutos de tentativa", lamentou.

O capitão lembrou que a aeronave caiu perto de residências, em uma área pertencente ao Aeroclube do Espírito Santo. Ele afirmou que, por conta da presença de muitas casas e de uma avenida no entorno, poderia ter acontecido uma tragédia muito maior.

"A região fica logo ao lado de uma avenida. Poderia ter ocorrido uma tragédia muito maior. Eu mesmo fui em uma das casa próximas, e o helicóptero caiu a cerca de 50, 40 metros de distância. Um morador chegou a relatar sobre o susto que tomou. Até agradecemos, pois a participação popular nesse caso foi muito positiva", enfatizou o militar.

CÂMERAS FLAGRARAM O MOMENTO

Câmeras do Aeroclube do Espírito Santo flagraram o momento da queda do helicóptero. No canto superior esquerdo das imagens é possível ver quando a aeronave cai desgovernada em uma área de mata no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha. O acidente aconteceu exatamente às 10h27.

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Fabricado em 2010, o helicóptero tinha capacidade para transportar até quatro pessoas , incluindo o piloto. A aeronave também tinha situação de aeronavegabilidade regular junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e autorização para realizar voos visuais noturnos. Comandando o helicóptero, Octavio era habilitado e teria mais de 30 anos de experiência.

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