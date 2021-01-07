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Duas vítimas

Acidente aéreo no ES: destroços de helicóptero são levados para Aeroclube

No local, os peritos continuarão a análise técnica sobre acidente em Vila Velha, que matou o piloto Octavio Schneider Queiroz e a namorada Lucimara Poleto

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 12:25

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

07 jan 2021 às 12:25
Caminhão recolhe destroços de helicóptero que caiu em Vila Velha
Caminhão recolhe destroços de helicóptero que caiu em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Os destroços do helicóptero que caiu no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, na manhã de quarta-feira (6), foram retirados do local do acidente e levados para dentro do Aeroclube do Espírito Santo, onde os trabalhos da perícia técnica pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) continuarão sendo realizados.
As equipes do Cenipa chegaram no local do acidente por volta das 9h30 desta quinta-feira (7). Os agentes fizeram uma análise preliminar das peças da aeronave e decidiram levar os destroços para o Aeroclube do Espírito Santo, onde seguirá a análise da perícia. Ainda não há um prazo definido para a conclusão do processo pelos agentes do Cenipa.
O trabalho das equipes do Cenipa consiste em analisar os destroços da aeronave, buscando indícios de possíveis falhas técnicas e levantando hipóteses sobre os últimos momentos do voo, para entender o que pode ter causado a queda. Testemunhas também são ouvidas durante o processo.
Dependendo da complexidade do acidente, a equipe do Cenipa pode ser formada por diversos especialistas, como engenheiros, mecânicos, pilotos e até psicólogos. Segundo o órgão, a análise de acidentes aéreos visa “prevenir novos acidentes e compreender a reunião e a análise de informações e a obtenção de conclusões, incluindo a identificação dos fatores contribuintes para a ocorrência, visando a formulação de recomendações sobre a segurança”.
O local do acidente, próximo à cabeceira da pista de pouso do Aeroclube do Espírito Santo, foi vigiado por uma equipe do Exército durante toda a noite de quarta (6) para quinta-feira (7), para impedir que peças fossem removidas ou movidas de lugar até a chegada da perícia técnica.

O ACIDENTE

O helicóptero, que voltada de Guarapari, caiu em uma região de mata no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, por volta das 10h30 desta quarta-feira (6). Octavio Schneider Queiroz, engenheiro mecânico de 68 anos que pilotava a aeronave, estava com a namorada, Lucimara Poleto. Os dois tiveram uma parada cardiorrespiratória e chegaram a ser socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, mas morreram no local do acidente.

Perícia recolhe destroços de helicóptero que caiu em Vila Velha

O Corpo de Bombeiros afirmou que as causas do acidente ainda serão apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que enviou uma equipe do Rio de Janeiro para realizar a perícia na aeronave. O helicóptero era particular, de propriedade do próprio Octavio.
O Corpo de Bombeiros também destacou que a informação era de que a vítima tinha experiência em voo e costumava fazer esse tipo de percurso para o aeroclube.

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