Acidente aéreo no ES: destroços de helicóptero são levados para Aeroclube

Caminhão recolhe destroços de helicóptero que caiu em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

As equipes do Cenipa chegaram no local do acidente por volta das 9h30 desta quinta-feira (7). Os agentes fizeram uma análise preliminar das peças da aeronave e decidiram levar os destroços para o Aeroclube do Espírito Santo, onde seguirá a análise da perícia. Ainda não há um prazo definido para a conclusão do processo pelos agentes do Cenipa.

O trabalho das equipes do Cenipa consiste em analisar os destroços da aeronave, buscando indícios de possíveis falhas técnicas e levantando hipóteses sobre os últimos momentos do voo, para entender o que pode ter causado a queda. Testemunhas também são ouvidas durante o processo.

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Dependendo da complexidade do acidente, a equipe do Cenipa pode ser formada por diversos especialistas, como engenheiros, mecânicos, pilotos e até psicólogos. Segundo o órgão, a análise de acidentes aéreos visa “prevenir novos acidentes e compreender a reunião e a análise de informações e a obtenção de conclusões, incluindo a identificação dos fatores contribuintes para a ocorrência, visando a formulação de recomendações sobre a segurança”.

O ACIDENTE

Perícia recolhe destroços de helicóptero que caiu em Vila Velha

O Corpo de Bombeiros afirmou que as causas do acidente ainda serão apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que enviou uma equipe do Rio de Janeiro para realizar a perícia na aeronave. O helicóptero era particular, de propriedade do próprio Octavio.