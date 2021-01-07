A empresária Lucimara Poleto, de 52 anos, morreu após a queda do helicóptero em Vila Velha Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Após morte de empresária em queda de helicóptero, supermercado fica fechado

Após a morte de uma de suas donas, Lucimara Poleto, de 52 anos, vítima da queda do helicóptero em Vila Velha , o Supermercado Poleto, em Vila Garrido, anunciou que vai ficar com as portas fechadas nesta quinta-feira (7) em luto pelo falecimento da empresária.

Lucimara e o namorado, Octavio Shneider, de 68 anos, estavam na aeronave que caiu na manhã desta quarta-feira (6). Octavio, que também era dono da aeronave, estava pilotando o helicóptero.

Eles foram retirados da aeronave por moradores, chegaram ser atendidos pelo Samu, mas tiveram uma parada cardiorrespiratória e não resistiram. O casal voltava de Guarapari, município vizinho de Vila Velha, e estava bem próximo de pousar em um aeroclube quando aconteceu o acidente.

Em uma publicação nas redes sociais, o supermercado lamentou a morte da dona e disse que a família está vivendo um dos dias mais difíceis da vida.

"Nós, da família Poleto, estamos vivendo um dos dias mais difíceis de nossas vidas... dar adeus a quem amamos. Uma partida repentina, sem aviso, sem tempo para despedida, sem tempo para uma última foto. Sem tempo para dizer que amamos, sem tempo de fazer tudo aquilo que um dia planejamos. Nos despedimos hoje da Lucimara Poleto (...). Um acidente hoje (quarta) pela manhã a levou para junto de Deus. É só um ate breve (que dói muito)", escreveu a empresa.

Nós, da família Poleto, estamos vivendo um dos dias mais difíceis de nossas vidas... dar adeus a quem amamos. Uma... Publicado por Poleto - Nossa Rede supermercados Vila Garrido em Quarta-feira, 6 de janeiro de 2021

O supermercado também ficou fechado nesta quarta-feira, dia do acidente, e vai permanecer com as portas fechadas nesta quinta-feira. A empresa ainda agradeceu as mensagens de apoio recebidas de clientes: "Após quase 40 anos de trabalho aqui no bairro, nos surpreendemos com tanto carinho recebido por cada cliente num momento tão difícil em nossas vidas".

Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III) chegaram ao Espírito Santo para iniciar as investigações da queda do helicóptero em uma área de mata do Exército no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha.