Casal morto após queda de helicóptero é sepultado em Vila Velha

Octavio e Lucimara são as vítuim Crédito: Reprodução

O piloto, Octavio Schneider Queiroz, 68 anos, e a empresária Lucimara Poleto, 52 anos, foram sepultados na tarde desta quinta-feira (7), no cemitério Parque da Paz, em Vila Velha. O casal estava no helicóptero que caiu na manhã de quarta-feira (6) . O velório de ambos ocorreu no mesmo local, por volta das 12h30 desta quinta (7). Segundo o irmão de uma das vítimas, os dois voltavam de uma viagem feita a Guarapari quando a aeronave caiu.

O casal decolou em Guarapari por volta de 10h20 em direção ao Aeroclube de Vila Velha. O trajeto tem uma distância aproximada de 40 quilômetros. O acidente aconteceu sete minutos depois. A aeronave caiu numa área particular no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, já próximo ao aeroclube.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os ocupantes chegaram a ser socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiram. O Corpo de Bombeiros afirmou que as causas do acidente ainda serão apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que enviou uma equipe do Rio de Janeiro para realizar a perícia na aeronave. O helicóptero era particular, de propriedade do próprio Octávio.

DESTROÇOS DO HELICÓPTERO

Perícia no local do acidente de helicóptero que caiu em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

As equipes do Cenipa chegaram no local do acidente por volta das 9h30 desta quinta-feira (7). Os agentes fizeram uma análise preliminar das peças da aeronave e decidiram levar os destroços para o Aeroclube do Espírito Santo, onde seguirá a análise da perícia. Ainda não há um prazo definido para a conclusão do processo pelos agentes.

O trabalho das equipes do Cenipa consiste em analisar os destroços da aeronave, buscando indícios de possíveis falhas técnicas e levantando hipóteses sobre os últimos momentos do voo, para entender o que pode ter causado a queda. Testemunhas também são ouvidas durante o processo.

Dependendo da complexidade do acidente, a equipe do Cenipa pode ser formada por diversos especialistas, como engenheiros, mecânicos, pilotos e até psicólogos. Segundo o órgão, a análise de acidentes aéreos visa “prevenir novos acidentes e compreender a reunião e a análise de informações e a obtenção de conclusões, incluindo a identificação dos fatores contribuintes para a ocorrência, visando a formulação de recomendações sobre a segurança”.

O local do acidente, próximo à cabeceira da pista de pouso do Aeroclube do Espírito Santo, foi vigiado por uma equipe do Exército durante toda a noite de quarta (6) para quinta-feira (7), para impedir que peças fossem removidas ou movidas de lugar até a chegada da perícia técnica.

VÍDEO MOSTRA O MOMENTO DA QUEDA