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Parque da Paz

Casal morto após queda de helicóptero é sepultado em Vila Velha

Octavio foi enterrado às 13h30 e a namorada às 14h30. Segundo o irmão de uma das vítimas, os dois voltavam de helicóptero de uma viagem feita a Guarapari
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

07 jan 2021 às 15:20

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 15:20

Octavio e Lucimara são as vítimas do acidente; eles tinham 68 e 52 anos, respectivamente
Octavio e Lucimara são as vítuim Crédito: Reprodução
O piloto, Octavio Schneider Queiroz, 68 anos, e a empresária Lucimara Poleto, 52 anos, foram sepultados na tarde desta quinta-feira (7), no cemitério Parque da Paz, em Vila Velha. O casal estava no helicóptero que caiu na manhã de quarta-feira (6). O velório de ambos ocorreu no mesmo local, por volta das 12h30 desta quinta (7). Segundo o irmão de uma das vítimas, os dois voltavam de uma viagem feita a Guarapari quando a aeronave caiu.
O casal decolou em Guarapari por volta de 10h20 em direção ao Aeroclube de Vila Velha. O trajeto tem uma distância aproximada de 40 quilômetros. O acidente aconteceu sete minutos depois. A aeronave caiu numa área particular no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, já próximo ao aeroclube.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, os ocupantes chegaram a ser socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiram. O Corpo de Bombeiros afirmou que as causas do acidente ainda serão apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que enviou uma equipe do Rio de Janeiro para realizar a perícia na aeronave. O helicóptero era particular, de propriedade do próprio Octávio.

DESTROÇOS DO HELICÓPTERO

Perícia no local do acidente de helicóptero que caiu em Vila Velha
Perícia no local do acidente de helicóptero que caiu em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Os destroços do helicóptero que caiu em Vila Velha foram retirados do local do acidente e levados para dentro do Aeroclube do Espírito Santo, onde os trabalhos da perícia técnica pelo Cenipa continuarão sendo realizados.
As equipes do Cenipa chegaram no local do acidente por volta das 9h30 desta quinta-feira (7). Os agentes fizeram uma análise preliminar das peças da aeronave e decidiram levar os destroços para o Aeroclube do Espírito Santo, onde seguirá a análise da perícia. Ainda não há um prazo definido para a conclusão do processo pelos agentes.
O trabalho das equipes do Cenipa consiste em analisar os destroços da aeronave, buscando indícios de possíveis falhas técnicas e levantando hipóteses sobre os últimos momentos do voo, para entender o que pode ter causado a queda. Testemunhas também são ouvidas durante o processo.
Dependendo da complexidade do acidente, a equipe do Cenipa pode ser formada por diversos especialistas, como engenheiros, mecânicos, pilotos e até psicólogos. Segundo o órgão, a análise de acidentes aéreos visa “prevenir novos acidentes e compreender a reunião e a análise de informações e a obtenção de conclusões, incluindo a identificação dos fatores contribuintes para a ocorrência, visando a formulação de recomendações sobre a segurança”.
O local do acidente, próximo à cabeceira da pista de pouso do Aeroclube do Espírito Santo, foi vigiado por uma equipe do Exército durante toda a noite de quarta (6) para quinta-feira (7), para impedir que peças fossem removidas ou movidas de lugar até a chegada da perícia técnica.

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