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Anitta diz que vai cantar na final da Libertadores e que dá sorte ao Flamengo

Cantora se apresentou na decisão de 2019, quando o rubro-negro venceu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 19:55

Anitta
Anitta Crédito: Reprodução @anitta
A cantora Anitta, 28, disse que vai cantar na final da Libertadores neste sábado (27). Em entrevista ao podcast Podcats, a funkeira afirmou também que costuma dar sorte ao Flamengo, embora seu time do coração seja o Botafogo.
O time rubro-negro disputa a taça contra o Palmeiras no estádio Centenário, em Montevidéu. A Commebol ainda não confirmou o show de Anitta.
Esta pode ser a segunda apresentação da cantora na final da Libertadores. A primeira foi em 2019, quando o Flamengo venceu o River Plate por 2 a 1, de virada.
"Eu vou cantar de novo na final da Libertadores. Eu não sou Flamengo não, sabe? Eu sou botafoguense. Mas, assim, nas vezes em que eu fui para o Flamengo, o Flamengo ganhou, viu?", disse a cantora.
"Estou achando que sou o pé de coelho deles. Se ganharem desta vez a gente vai comprovar que eu sou. Aí vou querer algum negócio de musa. Mesmo que eu seja Botafogo, vou querer alguma coisa. Porque toda vez que vou, [o Flamengo] ganha", divertiu-se.
Ela acrescentou que a família, em sua maioria vascaína, não gosta que ela seja amuleto de outro time.

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