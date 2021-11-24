Anitta diz que vai cantar na final da Libertadores e que dá sorte ao Flamengo

Anitta Crédito: Reprodução @anitta

A cantora Anitta, 28, disse que vai cantar na final da Libertadores neste sábado (27). Em entrevista ao podcast Podcats, a funkeira afirmou também que costuma dar sorte ao Flamengo, embora seu time do coração seja o Botafogo.

O time rubro-negro disputa a taça contra o Palmeiras no estádio Centenário, em Montevidéu. A Commebol ainda não confirmou o show de Anitta.

Esta pode ser a segunda apresentação da cantora na final da Libertadores. A primeira foi em 2019, quando o Flamengo venceu o River Plate por 2 a 1, de virada.

"Eu vou cantar de novo na final da Libertadores. Eu não sou Flamengo não, sabe? Eu sou botafoguense. Mas, assim, nas vezes em que eu fui para o Flamengo, o Flamengo ganhou, viu?", disse a cantora.

"Estou achando que sou o pé de coelho deles. Se ganharem desta vez a gente vai comprovar que eu sou. Aí vou querer algum negócio de musa. Mesmo que eu seja Botafogo, vou querer alguma coisa. Porque toda vez que vou, [o Flamengo] ganha", divertiu-se.