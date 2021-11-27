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Voltava de uma festa

Irmão de Rodrigo Faro sofre acidente de carro e se recupera bem

Danilo Faro falou em seu perfil no Instagram que sofreu um acidente de carro na madrugada deste sábado (27), em São Paulo. No começo do post, ele coloca a data do acidente, que intitula como "O dia que eu nasci novamente".
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 15:06

Danilo Faro
O empresário Danilo Faro voltava de uma festa de madrugada  Crédito: Reprodução @danilofaro
Danilo Faro, irmão de Rodrigo Faro, falou em seu perfil no Instagram que sofreu um acidente de carro na madrugada deste sábado (27), em São Paulo. No começo do post, ele coloca a data do acidente, que intitula como "O dia que eu nasci novamente".
O empresário usou o post para conscientizar seus seguidores e relatar o ocorrido. Ele afirma que voltava de uma festa de madrugada e que não tinha consumido bebidas alcóolicas.
Faro diz que estava sozinho no carro, no cruzamento da rua Augusta com a alameda Jaú, em São Paulo, quando um carro em alta velocidade o atingiu na lateral.
"Não vi nada, não sei como o carro parou, só tive a sensação de que aquele carro rodando era interminável e que eu tinha de verdade morrido", escreve. Segundo o empresário, uma mulher chamada Gisele o ajudou a ficar calmo e outras pessoas avisaram que o motorista que o atingiu tinha ultrapassado o sinal vermelho.
Na mesma publicação, ele faz um apelo a amigos e seguidores, que não consumam bebidas alcoólicas se forem dirigir. "Não coloque a sua vida e a dos outros em perigo. Eu de verdade poderia não estar aqui tamanha violência da batida."
Ele garantiu que está se recuperando bem, mas que teve duas costelas fraturadas e doze pontos na testa. "Se me perguntarem como estou, eu vou responder: estou feliz! Estou vivo! Nasci de novo e tenho a certeza de que Deus e Nossa Senhora me deram uma nova chance."

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