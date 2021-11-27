Babu Santana cancela viagem por filho não ter autorização da mãe

Na manhã deste sábado (27), o ator Babu Santana, 41, estava entusiasmado para assistir à final da Copa Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras, em Montevidéu. Já no aeroporto, postou stories entusiasmado com o filho, Carlos Alexandre, comentando a presença de torcedores no local.

A viagem precisou ser cancelada já que o flamenguista não tinha autorização da mãe do adolescente de 17 anos para sair do país Crédito: Reprodução/Instagram @babusantana

Porém, a viagem precisou ser cancelada já que o flamenguista não tinha autorização da mãe do adolescente de 17 anos para sair do país. "A taça vem de qualquer jeito. Valeu a tentativa", disse em vídeo.

O ex-BBB usou a experiência e alertou os seguidores: "Fica aí a informação para você que vai viajar com seu filho menor de idade, você tem que ter autorização dos dois [pais] para fazer as viagens. Eu pensei que só a minha presença bastaria", afirmou. "Ele vai fazer 18 anos em fevereiro, mas precisa da autorização para poder viajar."