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Iriam para Montevidéu

Babu Santana cancela viagem por filho não ter autorização da mãe

O ator estava entusiasmado para assistir à final da Copa Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras, em Montevidéu. Já no aeroporto, postou stories entusiasmado com o filho, Carlos Alexandre, comentando a presença de torcedores no local
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 14:00

Na manhã deste sábado (27), o ator Babu Santana, 41, estava entusiasmado para assistir à final da Copa Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras, em Montevidéu. Já no aeroporto, postou stories entusiasmado com o filho, Carlos Alexandre, comentando a presença de torcedores no local.
O ator e ex-BBB Babu Santana
A viagem precisou ser cancelada já que o flamenguista não tinha autorização da mãe do adolescente de 17 anos para sair do país Crédito: Reprodução/Instagram @babusantana
Porém, a viagem precisou ser cancelada já que o flamenguista não tinha autorização da mãe do adolescente de 17 anos para sair do país. "A taça vem de qualquer jeito. Valeu a tentativa", disse em vídeo.
O ex-BBB usou a experiência e alertou os seguidores: "Fica aí a informação para você que vai viajar com seu filho menor de idade, você tem que ter autorização dos dois [pais] para fazer as viagens. Eu pensei que só a minha presença bastaria", afirmou. "Ele vai fazer 18 anos em fevereiro, mas precisa da autorização para poder viajar."
Em outubro, Babu anunciou que ficou noivo de Livia Nascimento.

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