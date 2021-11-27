Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música gospel

Anderson Freire participa do "É de Casa", ao lado do cantor Daniel

A dupla cantou alguns sucessos no quadro “Promessas” comandado por Patrícia Farzan

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 11:03

Anderson Freire e Daniel
Anderson Freire e Daniel participara do 'É de Casa' Crédito: Reprodução @cantordaniel
O cantor Anderson Freire participou do programa 'É De Casa', deste sábado (27),  ao lado do cantor Daniel. Em sua rede social, o capixaba compartilhou sobre o encontro.
"Amigos, tive o prazer de conhecer o querido @cantordaniel pessoalmente… Conversamos, falamos sobre Jesus!", escreveu no post.
A dupla cantou alguns sucessos no quadro “Promessas” comandado por Patrícia Farzan. A jornalista revelou que a amizade entre eles começou pelas redes sociais, após trocarem algumas mensagens.
O capixaba Anderson Freire é um sucesso na música gospel. Ele possui em seu repertório vários hits, como "Raridade" e "Acalma o meu coração", alcançando mais de 257 milhões de plays nas plataformas de áudio.
Anderson conquistou o Grammy Latino 2016, com "Deus Não Te Rejeita", na categoria Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa, além de ter recebido recentemente sua sexta indicação ao Grammy Latino, com o EP "Seguir Teu Coração".

Veja Também

Eduardo Costa posta primeira foto com a namorada capixaba

Xuxa diz que nunca sentiu atração por mulheres e que voltaria a posar nua

Globo nega que processará Camila Queiroz após saída de 'Verdades Secretas 2'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O cantor Leonardo sofre um acidente e apareceu com os olhos roxos e inchados
Cantor Leonardo sofre acidente e aparece em vídeo com os olhos roxos
O agente Iuri de Souza Silva, ex-comandante da Guarda de Vila Velha, foi preso durante operação do Gaeco
Justiça mantém prisão de guardas de Vila Velha por tempo indeterminado
Baixo Guandu recebe Campeonato Brasileiro de Asa Delta em edição histórica de 50 anos
Baixo Guandu recebe Campeonato Brasileiro de Asa Delta em edição histórica de 50 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados