Anderson Freire participa do "É de Casa", ao lado do cantor Daniel

Anderson Freire e Daniel participara do 'É de Casa' Crédito: Reprodução @cantordaniel

O cantor Anderson Freire participou do programa 'É De Casa', deste sábado (27), ao lado do cantor Daniel. Em sua rede social, o capixaba compartilhou sobre o encontro.

"Amigos, tive o prazer de conhecer o querido @cantordaniel pessoalmente… Conversamos, falamos sobre Jesus!", escreveu no post.

A dupla cantou alguns sucessos no quadro “Promessas” comandado por Patrícia Farzan. A jornalista revelou que a amizade entre eles começou pelas redes sociais, após trocarem algumas mensagens.

O capixaba Anderson Freire é um sucesso na música gospel. Ele possui em seu repertório vários hits, como "Raridade" e "Acalma o meu coração", alcançando mais de 257 milhões de plays nas plataformas de áudio.