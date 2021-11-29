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Claudia Leitte é chamada de genocida no Twitter após show em SP

#ClaudiaLeitteGenocida teve destaque entre os assuntos mais comentados no Twitter do Brasil um dia após a cantora apresentar o trio elétrico Blow Out, no estacionamento do Espaço das Américas, em São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 09:26

Claudia Leitte vai se apresentar em um show nos EUA ao lado de cantores brasileiros
Claudia Leitte  Crédito: Reprodução/ Instagram: @claudialeitte
O nome de Claudia Leitte, 41, ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil neste domingo (28). No entanto, a causa não foi positiva, a hashtag #ClaudiaLeitteGenocida teve destaque um dia após a cantora apresentar o trio elétrico Blow Out, no estacionamento do Espaço das Américas, em São Paulo.
O Instagram da cantora informou neste sábado (27) que o show respeitaria os cuidados para conter proliferação da Covid-19. "Evento realizado com limitação de público, exigência de comprovante de vacina e outras exigências sanitárias estabelecidas pela secretaria de saúde de São Paulo", dizia a publicação com uma foto de Leitte pronta para subir no trio.
As imagens do bloco da cantora, porém, contrastavam com a informação, já que era possível ver uma grande aglomeração formada por pessoas sem máscaras, o que não é permitido na capital paulista. A previsão é que a população possa abdicar do item em ambientes abertos somente a partir do dia 11 de dezembro.
Entre elogios de famosos como Giovanna Antonelli, Susana Vieira e Fabiana Karla começaram a surgir críticas de internautas. "Ué, achei que ainda estávamos em pandemia", escreveu uma. "Primeiro um stories com máscara nos bastidores, pra depois aglomerar enfim a hipocrisia", falou outra.
No Twitter os comentários condenando a atitude da cantora ganharam força. "O show da Claudia Leitte ontem em SP já pode ser considerado como o marco do retorno à normalidade? Ou, para as igrejas e escolas, o distanciamento e as máscaras continuam?", perguntou um.
Já outro internauta questionou a seletividade dos ataques. "A tag 'Claudia Leitte Genocida" nos trends, mas não vi ninguém subindo essa tag pra atacar outros cantores que já estão fazendo vários shows com mega aglomeração, um monte de macho fazendo isso e ninguém fala nada!!! Parem de ser hipócritas, seus m****s", esbravejou.
Outro relembrou que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), já se aglomerava no auge da pandemia e muitos dos que estavam criticando a cantora pela apresentação não disseram nada. "Festa da Claudia Leitte com exigência de comprovante de vacinação não pode, mas o Bolsonaro aglomerar em época que nem vacina tinha pode né? Hipocrisia da p****, bolsominions são burros e incoerentes. Governo de m****".

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