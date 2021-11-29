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Juliette diz que quatro ex-BBBs a procuraram para se desculpar

Juliette será uma das entrevistadas de Tatá Werneck no Lady Night, desta segunda-feira (28). Para promover a atração, a Globoplay divulgou um trecho da entrevista no Instagram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 08:53

Juliette Freire já gastou quase todo o prêmio do BBB
Juliette Freire, ex-BBB Crédito: Instagram/juliette
Juliette Freire, 31, será uma das entrevistadas de Tatá Werneck, 38, no Lady Night, desta segunda-feira (28). Para promover a atração, a Globoplay divulgou um trecho da entrevista no Instagram, na qual a maquiadora paraibana responde se já recebeu mensagens de ex-BBBs pedindo desculpas.
Ela disse que quatro a procuraram e que ela perdoou todos eles. Werneck tenta descobrir os nomes e diz que "tiraria a calcinha pela informação", mas a prévia dá a entender que Juliette não contou quem foram os colegas de confinamento.
A atriz e apresentadora do talk show quis saber também se ela realmente havia desculpado os colegas. "Porque assim, pra mim... eu sigo mais leve", disse Juliette. A entrevista será exibida no Multishow, às 23h15.
Em meados de novembro, a vencedora do BBB 21 publicou fotos e vídeos ao lado de Caetano Veloso, 79, nas redes sociais dela. No conteúdo, juntos, eles cantam "Cajuína", com o músico tocando violão.
"'Existirmos ao que será que se destina?' Conheci o Caetano e não consegui falar muita coisa... minha mente só repetia a palavra gratidão. Fechei os olhos e senti", escreveu Juliette, citando trecho da música. Ela não deu detalhes sobre o encontro. No trecho postado do vídeo, eles parecem bem descontraídos.
No Twitter, Juliette falou sobre a emoção de ter conhecido Caetano. "Só queria chorar de gratidão, mas eu segurei. Ele cantou pra mim, e eu ainda acho que foi um um sonho", contou na ocasião.
Juliette realiza sonho de cantar com Caetano Veloso
Juliette realiza sonho de cantar com Caetano Veloso Crédito: Instagram | @juliette

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