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Cultura

Vitória recebe festival internacional de dança com espetáculos gratuitos

O "Dança em Trânsito" chega à capital capixaba nesta sexta (10) e sábado (11), com apresentações no Palácio Sônia Cabral e Parque Botânico da Vale (Jardim Camburi), além de performances de companhias da Espanha e México
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 11:30

Iron Skulls em ação com o espetáculo
Iron Skulls em ação com o espetáculo "Sinestesia" Crédito: SCPhoto
Circulando por todo o país, o tradicional festival "Dança em Trânsito" chega a Vitória nesta sexta (10) e sábado (11). No Espírito Santo, as apresentações acontecem no Palácio Sônia Cabral , no Centro, e Parque Botânico da Vale, em Jardim Camburi, com performances gratuitas de companhias da Espanha, México e vários estados do Brasil.
No Sônia Cabral, os espetáculos estão marcados para sexta (10), a partir das 20h. No cardápio, a apresentação do espanhol Kiko López, em uma abordagem sobre a busca da beleza em meio a um mundo desumanizado, com "Wiwbak". Além disso, haverá performances da Cia Mário Nascimento, de Manaus/AM ("O Homem Invisível"), e da também espanhola Iron Skulls Co, que apresenta "Sinestesia", em que a dança contemporânea se contrasta com acrobacia e hip hop.
Por conta da Covid-19, e respeitando as medidas sanitárias, o espetáculo contará com plateia reduzida. Os ingressos para as apresentações no Palácio Sônia Cabral estarão disponíveis a partir de quarta-feira (8), sendo preciso mostrar o cartão de vacinação na retirada da bilheteria. A organização ainda não divulgou o número de bilhetes disponíveis para o evento. 

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No sábado (11), o "Dança em Trânsito" embarca no Parque Botânico da Vale, que recebe espetáculos a partir das 14 horas. Entre os convidados, a cia paulistana T.F.Style apresenta o premiado "ELO", uma abordagem de dança urbana contemporânea que estabelece diálogos entre corpo, arquitetura e público.
Ainda entre os destaques, o Grupo Tápias (RJ), que estreia novo trabalho, "Imprevisto", baseado no poema homônimo de Fernanda Estrella, e R.A.L.E (Realidade Apropriada Libera Evidência), do brasileiro Jessé Batista, em uma apresentação que personifica uma cidade desigual, onde um dos maiores desafios é se sustentar perante o próprio corpo.
O grupo Tápias em cena com
O grupo Tápias em cena com "Improviso" Crédito: Divulgação/Dança em Trânsito
O espaço ainda receberá a mexicana Physical Momentum, com "POSTKRIPTUM"; a Cia Corpus Entre Mundos (DF), com "Muxima"; e o grupo Ateliê do Gesto (GO), com "O Crivo".
Para conferir as apresentações no Parque Botânico da Vale, é preciso fazer as inscrições pela internet. O número de convites também ainda não foi divulgado pela organização da mostra.

FORMAÇÃO

A mostra também oferece oficinas gratuitas de formação ministradas por convidados nacionais e internacionais, participantes do festival. São encontros pontuais, de duas a três horas de duração.
Em Vitória, a oficina será ministrada por Moisés Moe, do grupo espanhol Iron Skulls Co, que, na master class, pretende trabalhar a relação do encontro entre dança urbana, dança contemporânea e as artes marciais.
A oficina é destinada a participantes com conhecimento prévio e será realizada na quinta (9), a partir das 14h, na Escola de Arte FAFI (Centro de Vitória). As vagas são limitadas, com uso obrigatório de máscara para todos os participantes. As inscrições e normas da oficina podem ser retiradas na internet

FESTIVAL "DANÇA EM TRÂNSITO"

  • O QUE É: espetáculos de dança de companhias da Espanha, México e Brasil, com apresentações gratuitas no Palácio Cultural Sônia Cabral (Centro de Vitória) e Parque Botânico da Vale (Jardim Camburi, Vitória), na sexta (10) e no sábado (12)

  • COMO ASSISTIR: Por conta da Covid-19, e respeitando as medidas sanitárias, os espetáculos contarão com plateia reduzida. Os ingressos para as apresentações no Palácio Sônia Cabral estarão disponíveis a partir de quarta-feira (8), sendo preciso mostrar o cartão de vacinação na retirada da bilheteria. A organização ainda não divulgou o número de bilhetes disponíveis. Para conferir as apresentações no Parque Botânico da Vale, é preciso fazer as inscrições pela internet. O número de convites também ainda não foi divulgado pela organização da mostra.

PROGRAMAÇÃO

  • 10 DEZEMBRO - SEXTA - FEIRA
  • 20h - PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL
  • “Sinestesia”, com o grupo espanhol Iron Skulls Co 
  • “Wimbak”, com o espanhol Kiko López
  • “O Homem Invisível”, com a Cia Mário Nascimento (BR)

  • 11 DEZEMBRO - SÁBADO
  • 14h - PARQUE BOTÂNICO VALE
  • “Elo”, com o grupo T.F.Style - Cia de Dança (BR)
  • “Imprevisto”, do grupo Tápias (BR)
  • “R.A.L.E (Realidade Apropriada Libera Evidência)”, com a performance de Jessé Batista (BR)
  • “Muxima”, com a Cia Corpus Entre Mundos (BR)
  • “POSTKRIPTUM”, do grupo PHYSICAL MOMENTUM (México)
  •  “O Crivo”, do Ateliê do Gesto (BR)

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