Mostra exibe filmes capixabas gratuitamente pela internet e TV

Traçar um panorama sobre a recente produção audiovisual do Estado, ditando tendências estéticas e narrativas. Esta é uma das "missões" que permeiam a "Mostra Produção Independente – Levante!", desenvolvida pela Associação Brasileira de Documentarista e Curta Metragistas do Espírito Santo (ADB/ES), que, em 2021, chega a sua 16ª edição.
Exibido em formato multiplataforma, o evento acontece de quarta (8) a segunda (13), com transmissões online e gratuitas pelo site da Associação, no Canal do YouTube da ABD e pela TV Educativa.
Para 2021, foram selecionados 32 filmes, entre documentários, animações, videoarte, videoclipes e experimental, todos participantes da Mostra Competitiva.
A cerimônia de abertura acontece na quarta-feira (8), a partir das 19h, com transmissão pelo YouTube, contando com com debates sobre o tema da mostra, "Levante", e o lançamento da 11ª edição da Revista "Milímetros".
As sessões da Mostra Competitiva serão transmitidas pela TV Educativa às 19h (exceto no domingo, dia 12, com exibição prevista para às 17h), entre 9 a 12 de dezembro, e serão seguidas de debates com os realizadores ao vivo pelo YouTube. Todos os filmes estarão disponíveis no site da ABD Capixaba para serem assistidos gratuitamente, para a votação do Júri Popular, até o dia 13.
Um dos realizadores capixabas mais reconhecidos no exterior, e ícone do nosso documentário, Orlando Bomfim Netto - morto recentemente -, será o homenageado do evento. Parte da obra do cineasta foi restaurada pela produtora Pique Bandeira, dentro da iniciativa "Projeto Acervo Capixaba". Ao todo, Bomfim (que ganhou uma recente retrospectiva nos Estados Unidos) dirigiu 13 filmes, entre curtas e documentários, de 1975 a 2014.
SELEÇÃO
A 16ª edição da "Mostra Produção Independente da ABD Capixaba" contou com curadoria das realizadoras Suellen Vasconcelos, Maria Grijó e Maria Clara Escobar. "Recebemos mais de 90 produções, um conjunto caracterizado pela diversidade de olhares e formas, também com novos realizadores que, na pandemia, descobriram no audiovisual uma maneira de se expressarem", acredita Grijó.
"A nossa seleção reflete a diversidade das inscrições. Produções ficcionais, documentais, videoclipes, animações, experimentais, videoarte, séries e infantis compõem esse vasto panorama do audiovisual do Estado”, acrescenta.
A escolha dos vencedores será feita pelas comissões de Júri do Festival, compostas por especialistas e profissionais do cinema, além da votação pelo Júri Popular.
Diego de Jesus, coordenador geral da Mostra, destaca o caráter de resistência do evento. "O tema. 'Levante!', é um convite à defesa da democracia e dos direitos constitucionais arduamente conquistados, trazendo o cinema como estratégia potente nessa luta, porque o cinema habita o território da subjetividade e da sensibilidade. É um chamado também para que a classe do audiovisual do Estado se una em uma reflexão em torno da unidade de pautas e da mobilização contra qualquer tipo de retrocesso que possa vir a nos ameaçar", explica, em tom de questionamento cultural e político.
Além de muito cinema, a 16ª Mostra Produção Independente da ABD Capixaba contará com cursos on-line, cujas inscrições foram encerradas na última semana. Em pauta, "Introdução ao Roteiro" (destinado apenas para realizadores do interior do Estado), com Rodrigo Oliveira, "Ficção como Arma de Guerra”, com Anti Ribeiro, e "Crítica de Cinema", com Kênia Freitas.
"MOSTRA PRODUÇÃO INDEPENDENTE - LEVANTE!"
- COMO ASSISTIR: de quarta (8) a segunda (13), com transmissões gratuitas no site da ABD Capixaba, no Canal do YouTube da associação e pela TV Educativa.
PROGRAMAÇÃO
- 08/12 - Quarta-feira
- 19h - Sessão de Abertura da 16ª Mostra Produção Independente Levante!
- Debate: “Levante!”
- Lançamento da Revista "Milímetros 11"
- Com transmissão no YouTube da ABD capixaba
- 09/12 - Quinta-feira
- 19h às 21h - Sessão 1, na TVE
- "Minhas Mães" - Gustavo Guilherme
- "A voz que a saudade tem" - Esther Almeida Borges
- "Verdade Peregrina" - Daiana Rocha
- "Two girls with a movie camera (Slumber party)" - Victoria Brasil e Thamyris Escardoa
- "Sol" - Fredone Fone
- "A cambonagem e o incêndio inevitável" - Castiel Vitorino Brasileiro / Co-direção: Roger Ghil
- "Balaio para kaia" - Maresia
- 21h às 22h30 - Debate com realizadores, com transmissão pelo canal do YouTube da ABD Capixaba
- 10/12 - Sexta-feira
- 19h às 21h - Sessão 2, na TVE
- "Chorey" - Tati Rabelo e Rodrigo Linhales
- "Mudo Sessões - Volta" - Heitor Righetti
- "Força, Coragem e Fé - Dia D" - José Augusto Muleta
- "Gatinho na Internet" - Rodrigo Linhales, Tati Rabelo e Glauber Vianna
- "Mito é o Caralho 2" - Diego Capeletti e Luiz Eduardo Neves
- "Zé Moreira - Em Composição" - Gabriel Moreira e Cláudio França
- "PERAMBULAR" - Marcelo Oliveira
- 21h às 22h30 - Debate com realizadores no Youtube da ABD Capixaba
- 11/12 - Sábado
- 19h às 21h - Sessão 3, na TVE
- "CORPO-RIO 5 - DESAGUAR" - Victorhugo Amorim e Weber Cooper
- "Atlântida" - Diego Locatelli
- "Vizinhança" - Lucas Carvalho
- "Ausência" - Ricardo Sá
- "O Educandário Alzira Bley como lugar de memória" - Judeu Marcum
- "Quando o amanhã chegar" - Marcelo Mendes Gomes
- "As far as the eye can see ou tão longe quanto a vista alcança" - Luma Lopes Alves
- 21h às 22h30 - Debate com realizadores, com transmissão no Canal do YouTube da ABD capixaba
- 12/12 - Domingo
- 17h às 19h - Sessão 4 na TVE
- "Panapaná" - Gabriel Nemer Neves e Verônica
- "Paulo César Vinha" - Cíntia Braga
- "Fenômenos Extraordinários" - Companhia Junco
- "Circo em nós - Nós nas redes" - Circo em Nós/Nathália Lemos
- "Sobre cabides e roupas" - Renan Amaral
- "Penduradas" - Dominique Lima
- "Mais um dia" - Fabricia Silva
- "S[C]INÉDOQUE / Capítulo Dez: Despedidas, Recomeços" - Gustavo Guilherme
- "Percorrer memórias: Por entre as ruínas da Fazenda Velha" - Esther Almeida Borges
- "B.O." - Maresia
- "A COISA TÁ PRETA" - Gabriel Filipe
- 19h às 20h30 - Debate com realizadores no canal do YouTube da ABD Capixaba