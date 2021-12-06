Mostra exibe filmes capixabas gratuitamente pela internet e TV

Cena da produção "CORPO-RIO 5 - DESAGUAR", de Victorhugo Amorim e Weber Cooper Crédito: ABD Capixaba

Traçar um panorama sobre a recente produção audiovisual do Estado, ditando tendências estéticas e narrativas. Esta é uma das "missões" que permeiam a "Mostra Produção Independente – Levante!", desenvolvida pela Associação Brasileira de Documentarista e Curta Metragistas do Espírito Santo (ADB/ES), que, em 2021, chega a sua 16ª edição.

Para 2021, foram selecionados 32 filmes, entre documentários, animações, videoarte, videoclipes e experimental, todos participantes da Mostra Competitiva.

A cerimônia de abertura acontece na quarta-feira (8), a partir das 19h, com transmissão pelo YouTube , contando com com debates sobre o tema da mostra, "Levante", e o lançamento da 11ª edição da Revista "Milímetros".

As sessões da Mostra Competitiva serão transmitidas pela TV Educativa às 19h (exceto no domingo, dia 12, com exibição prevista para às 17h), entre 9 a 12 de dezembro, e serão seguidas de debates com os realizadores ao vivo pelo YouTube . Todos os filmes estarão disponíveis no site da ABD Capixaba para serem assistidos gratuitamente, para a votação do Júri Popular, até o dia 13.

Orlando Bomfim Netto - Estados Unidos) dirigiu 13 filmes, entre curtas e documentários, de 1975 a 2014. Um dos realizadores capixabas mais reconhecidos no exterior, e ícone do nosso documentário, morto recentemente -, será o homenageado do evento. Parte da obra do cineasta foi restaurada pela produtora Pique Bandeira, dentro da iniciativa "Projeto Acervo Capixaba". Ao todo, Bomfim (que ganhou uma recente retrospectiva nos) dirigiu 13 filmes, entre curtas e documentários, de 1975 a 2014.

SELEÇÃO

A 16ª edição da "Mostra Produção Independente da ABD Capixaba" contou com curadoria das realizadoras Suellen Vasconcelos, Maria Grijó e Maria Clara Escobar. "Recebemos mais de 90 produções, um conjunto caracterizado pela diversidade de olhares e formas, também com novos realizadores que, na pandemia, descobriram no audiovisual uma maneira de se expressarem", acredita Grijó.

"A nossa seleção reflete a diversidade das inscrições. Produções ficcionais, documentais, videoclipes, animações, experimentais, videoarte, séries e infantis compõem esse vasto panorama do audiovisual do Estado”, acrescenta.

Cena do curta de animação "Panapaná", de Gabriel Nemer Neves e Verônica Crédito: ABD Capixaba

A escolha dos vencedores será feita pelas comissões de Júri do Festival, compostas por especialistas e profissionais do cinema, além da votação pelo Júri Popular.

Diego de Jesus, coordenador geral da Mostra, destaca o caráter de resistência do evento. "O tema. 'Levante!', é um convite à defesa da democracia e dos direitos constitucionais arduamente conquistados, trazendo o cinema como estratégia potente nessa luta, porque o cinema habita o território da subjetividade e da sensibilidade. É um chamado também para que a classe do audiovisual do Estado se una em uma reflexão em torno da unidade de pautas e da mobilização contra qualquer tipo de retrocesso que possa vir a nos ameaçar", explica, em tom de questionamento cultural e político.

Além de muito cinema, a 16ª Mostra Produção Independente da ABD Capixaba contará com cursos on-line, cujas inscrições foram encerradas na última semana. Em pauta, "Introdução ao Roteiro" (destinado apenas para realizadores do interior do Estado), com Rodrigo Oliveira, "Ficção como Arma de Guerra”, com Anti Ribeiro, e "Crítica de Cinema", com Kênia Freitas.

"MOSTRA PRODUÇÃO INDEPENDENTE - LEVANTE!"

COMO ASSISTIR: de quarta (8) a segunda (13), com transmissões gratuitas no site da ABD Capixaba, no Canal do YouTube da associação e pela TV Educativa.

PROGRAMAÇÃO