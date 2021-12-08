Confira os horários e roteiro da caravana de Natal de Vila Velha

Trio elétrico enfeitado para a Caravana de Natal de Vila Velha Crédito: Antônio Carlos/PMVV

O Natal em Vila Velha ganha reforços nesta quarta-feira (8), quando a Caravana de Natal começa a circular pelas ruas da cidade. Um mini trio elétrico levará o Papai Noel e toda a magia do período festivo pelas cinco regiões do município até o dia 23 de novembro.

O roteiro começa nesta quarta (8), a partir das 19h, em Normília da Cunha, e seguirá por outros 16 bairros durante o mês (confira a programação no fim do texto). De acordo com o secretário executivo de Turismo, Esporte e Cultura, Cícero Ribeiro, a programação foi pensada para que as pessoas se desloquem o mínimo possível e recebam a magia do Natal perto de casa, num momento onde muitos ainda estão impactados financeiramente por conta da pandemia.

“As cinco regiões da cidade vão receber a Caravana, que consiste em um mini trio elétrico decorado, onde o Papai Noel vai chegar em cada local, junto com personagens natalinos e infantis. Os bairros que vão receber a comitiva estarão enfeitados. O maior destaque desse momento é o espírito de coletividade, onde muitos puderam contribuir, deixar sua digital para que a cidade tenha um momento de esperança”, explicou.

PROGRAMAÇÃO DA CARAVANA DE NATAL DE VILA VELHA