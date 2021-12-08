Confira os horários e roteiro da caravana de Natal de Vila Velha

O Natal em Vila Velha ganha reforços nesta quarta-feira (8), quando a Caravana de Natal começa a circular pelas ruas da cidade. Um mini trio elétrico levará o Papai Noel e toda a magia do período festivo pelas cinco regiões do município até o dia 23 de novembro.
O roteiro começa nesta quarta (8), a partir das 19h, em Normília da Cunha, e seguirá por outros 16 bairros durante o mês (confira a programação no fim do texto). De acordo com o secretário executivo de Turismo, Esporte e Cultura, Cícero Ribeiro, a programação foi pensada para que as pessoas se desloquem o mínimo possível e recebam a magia do Natal perto de casa, num momento onde muitos ainda estão impactados financeiramente por conta da pandemia.
“As cinco regiões da cidade vão receber a Caravana, que consiste em um mini trio elétrico decorado, onde o Papai Noel vai chegar em cada local, junto com personagens natalinos e infantis. Os bairros que vão receber a comitiva estarão enfeitados. O maior destaque desse momento é o espírito de coletividade, onde muitos puderam contribuir, deixar sua digital para que a cidade tenha um momento de esperança”, explicou.
PROGRAMAÇÃO DA CARAVANA DE NATAL DE VILA VELHA
- Dia 8: Normília da Cunha, 19h, Campo do Normília
- Dia 9: Prainha, 18h, Parque da Prainha
- Dia 10: Coqueiral de Itaparica, 19h, praça principal do bairro
- Dia 11: Praia das Gaivotas, 19h, praça Bené Marques
- Dia 12: Praia das Gaivotas, 19h, praça principal do bairro
- Dia 13: Guaranhuns, 19h, praça do bairro
- Dia 14: Novo México, 19h, praça do bairro
- Dia 14: Jardim Colorado, 20h30, praça do bairro
- Dia 15: Araçás, 19h, praça principal do bairro
- Dia 16: Ibes, 19h, praça Assis Chateaubriand
- Dia 17: Barra do Jucu, 19h, Praia da Concha
- Dia 18: Ponta da Fruta, 19h, Parque da Baleia
- Dia 19: Praia de Itaparica, 20h, praça dos Ciclistas
- Dia 20: Riviera da Barra, 19h, praça principal do bairro
- Dia 20: Santa Paula II, 20h30, praça principal do bairro
- Dia 21: Vale Encantado, 19h, praça Álvaro Rocha
- Dia 22: Paul, 19h, praça Antenor Fassarela
- Dia 23: Centro, 19h, praça Duque de Caxias
- Dia 23: Centro, 20h, Parque da Prainha