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Confira os horários e roteiro da caravana de Natal de Vila Velha

Trio elétrico decorado levará o Papai Noel a magia do Natal às cinco regiões do município a partir desta quarta-feira (8). Ação acontecerá até o dia 23 nas ruas da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 13:26

Trio elétrico enfeitado para a Caravana de Natal de Vila Velha
Trio elétrico enfeitado para a Caravana de Natal de Vila Velha Crédito: Antônio Carlos/PMVV
O Natal em Vila Velha ganha reforços nesta quarta-feira (8), quando a Caravana de Natal começa a circular pelas ruas da cidade. Um mini trio elétrico levará o Papai Noel e toda a magia do período festivo pelas cinco regiões do município até o dia 23 de novembro. 
O roteiro começa nesta quarta (8), a partir das 19h, em Normília da Cunha, e seguirá por outros 16 bairros durante o mês (confira a programação no fim do texto). De acordo com o secretário executivo de Turismo, Esporte e Cultura, Cícero Ribeiro, a programação foi pensada para que as pessoas se desloquem o mínimo possível e recebam a magia do Natal perto de casa, num momento onde muitos ainda estão impactados financeiramente por conta da pandemia.
“As cinco regiões da cidade vão receber a Caravana, que consiste em um mini trio elétrico decorado, onde o Papai Noel vai chegar em cada local, junto com personagens natalinos e infantis. Os bairros que vão receber a comitiva estarão enfeitados. O maior destaque desse momento é o espírito de coletividade, onde muitos puderam contribuir, deixar sua digital para que a cidade tenha um momento de esperança”, explicou.

PROGRAMAÇÃO DA CARAVANA DE NATAL DE VILA VELHA

  • Dia 8: Normília da Cunha, 19h, Campo do Normília
  • Dia 9: Prainha, 18h, Parque da Prainha
  • Dia 10: Coqueiral de Itaparica, 19h, praça principal do bairro
  • Dia 11: Praia das Gaivotas, 19h, praça Bené Marques
  • Dia 12: Praia das Gaivotas, 19h, praça principal do bairro
  • Dia 13: Guaranhuns, 19h, praça do bairro
  • Dia 14: Novo México, 19h, praça do bairro
  • Dia 14: Jardim Colorado, 20h30, praça do bairro
  • Dia 15: Araçás, 19h, praça principal do bairro
  • Dia 16: Ibes, 19h, praça Assis Chateaubriand
  • Dia 17: Barra do Jucu, 19h, Praia da Concha
  • Dia 18: Ponta da Fruta, 19h, Parque da Baleia
  • Dia 19: Praia de Itaparica, 20h, praça dos Ciclistas
  • Dia 20: Riviera da Barra, 19h, praça principal do bairro
  • Dia 20: Santa Paula II, 20h30, praça principal do bairro
  • Dia 21: Vale Encantado, 19h, praça Álvaro Rocha
  • Dia 22: Paul, 19h, praça Antenor Fassarela
  • Dia 23: Centro, 19h, praça Duque de Caxias
  • Dia 23: Centro, 20h, Parque da Prainha

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