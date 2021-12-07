Filha de Simony, Aysha revela vontade de gravar com a capixaba Budah

Nova aposta do trap feminino, Aysha Benelli, está começando na carreira musical aos 18 anos. Após o single “Outro Planeta”, em parceria com DJ Leopoldo, a filha da cantora Simony se prepara para lançar a música "Winner". Em entrevista a HZ, Aysha revelou ao HZ que sonha em fazer feat com uma promissora rapper capixaba.

Entre as colaborações musicais dos sonhos de Aysha, a rapper Budah está na mira da cantora. Dona dos hits “Estar com você” e "Licor", a capixaba conquistou a cena do rap nacional recentemente e, inclusive, já está confirmada no próximo Poesia Acústica, projeto renomado do gênero. Budah começou a carreira em 2017 e já possui mais de 720 mil ouvintes mensais no Spotify.