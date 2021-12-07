Filha de Simony, Aysha revela vontade de gravar com a capixaba Budah

Nova aposta do trap feminino, Aysha Benelli, está começando na carreira musical aos 18 anos. Após o single “Outro Planeta”, em parceria com DJ Leopoldo, a filha da cantora Simony se prepara para lançar a música "Winner". Em entrevista a HZ, Aysha revelou ao HZ que sonha em fazer feat com uma promissora rapper capixaba.
Entre as colaborações musicais dos sonhos de Aysha, a rapper Budah está na mira da cantora. Dona dos hits “Estar com você” e "Licor", a capixaba conquistou a cena do rap nacional recentemente e, inclusive, já está confirmada no próximo Poesia Acústica, projeto renomado do gênero. Budah começou a carreira em 2017 e já possui mais de 720 mil ouvintes mensais no Spotify.
“Eu tenho vontade de fazer feat com várias pessoas no meio do trap, várias meninas. Quem eu acho que ficaria bom em um feat comigo de mulher aqui do Brasil, seria a Budah. Acho que ficaria bem legal. E também o Matuê, queria muito”, contou Aysha.
Conhecida por interpretar a personagem Laura, na novela "Carrossel'', do SBT, a nova cantora do pedaço já morou no Espírito Santo. Em 2015, Aysha e Simony ficaram um ano em Vitória. Mesmo residindo em São Paulo atualmente, a jovem contou que conheceu sua melhor amiga em terras capixabas.
“Quando minha mãe foi morar em Vitória, a gente foi junto. Ficamos um ano aí, cidade maravilhosa, amo demais. Saudades dos meus amigos. Eu conheci a minha melhor amiga em Vitória, nós temos contato ainda, estudamos juntas e criei uma amizade incrível com ela. ”