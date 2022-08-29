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Esposa de sertanejo fala sobre a importunação sexual sofrida em hospital de Goiás

Francine Toaldo, mulher de George Henrique, da dupla com Rodrigo, venceu o processo contra a unidade de saúde em 1ª instância
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 13:19

O sertanejo George Henrique e a esposa Francine Toaldo durante entrevista ao Domingo Espetacular
O sertanejo George Henrique e a esposa Francine Toaldo durante entrevista ao Domingo Espetacular Crédito: RecordTV
A dentista Francine Toaldo, mulher do cantor sertanejo George Henrique, contou detalhes do caso de importunação sexual que sofreu ao ser atendida no Hospital do Coração de Goiânia (HCor). O caso ocorreu em setembro do ano passado e voltou aos holofotes após a influenciadora conseguir uma indenização por danos morais - em primeira instância, fato noticiado pelo colunista Leo Dias.
Neste domingo, Francine concedeu uma entrevista ao "Domingo Espetacular" (Record TV) falando de toda a situação. “Eu tinha vergonha de falar muitas coisas. E minha advogada sempre me incentivou a falar, ajudar outras mulheres”, disse Francine sobre o que a motivou a falar tudo agora
Segundo a influenciadora, ela deu entrada na unidade pois sofria com fortes dores de uma intoxicação alimentar. Francine conta que foi medicada e recebeu uma sedação para fazer um exame íntimo em um box fechado por cortina. Neste momento, um homem entrou no local.
"A enfermeira também ficou incomodada. Ela falou: "Moço, eu não sei. Você pode dar licença?", disse Francine, dizendo que sua sogra ouviu e colocou o homem para fora do espaço e procurou saber quem ele era.
“Se ela tivesse ido sozinha, então as questões seriam completamente outras. E as possibilidades é que me assustam”, disse George.

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