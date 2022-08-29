Esposa de sertanejo fala sobre a importunação sexual sofrida em hospital de Goiás

O sertanejo George Henrique e a esposa Francine Toaldo durante entrevista ao Domingo Espetacular Crédito: RecordTV

A dentista Francine Toaldo, mulher do cantor sertanejo George Henrique, contou detalhes do caso de importunação sexual que sofreu ao ser atendida no Hospital do Coração de Goiânia (HCor). O caso ocorreu em setembro do ano passado e voltou aos holofotes após a influenciadora conseguir uma indenização por danos morais - em primeira instância, fato noticiado pelo colunista Leo Dias.

Neste domingo, Francine concedeu uma entrevista ao "Domingo Espetacular" (Record TV) falando de toda a situação. “Eu tinha vergonha de falar muitas coisas. E minha advogada sempre me incentivou a falar, ajudar outras mulheres”, disse Francine sobre o que a motivou a falar tudo agora

Segundo a influenciadora, ela deu entrada na unidade pois sofria com fortes dores de uma intoxicação alimentar. Francine conta que foi medicada e recebeu uma sedação para fazer um exame íntimo em um box fechado por cortina. Neste momento, um homem entrou no local.

"A enfermeira também ficou incomodada. Ela falou: "Moço, eu não sei. Você pode dar licença?", disse Francine, dizendo que sua sogra ouviu e colocou o homem para fora do espaço e procurou saber quem ele era.