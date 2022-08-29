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Alemão do Forró vai gravar DVD nos Estados Unidos

Gravação será feita durante a terceira turnê do capixaba na terra do Tio Sam. Alemão parte em viagem no mês de novembro
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 13:58

Alemão do Forró é uma das atrações da tradicional Festa de São Pedro de Vitória
O cantor Alemão do Forró Crédito: Reprodução/ Instagram @alemaodoforrooficial
Alemão do Forró está a caminho de sua terceira turnê internacional. Em seu Instagram, o Rei do Forró Capixaba anunciou que está de partida para os Estados Unidos em novembro. Desta vez, a novidade chega com a gravação de um DVD por lá.
"Sonhos vêm se realizando em minha carreira. E este ano, no mês de novembro, vamos embarcar para mais uma turnê nos Estados Unidos. Dessa vez, com esse registro maravilhoso", anunciou Alemão.
Segundo a assessoria do cantor, inicialmente, a ideia é gravar o show na cidade de Danbury, marcado para o dia 5 de novembro, no Clube Português. A expectativa é de casa lotada.
"Conto com todos vocês, principalmente a galera de Minas Gerais que é gigante e lá estão trabalhando vivendo longe de seus familiares com o propósito de uma vida melhor. Estou chegando para matar a saudade de vocês do Brasil e tenho certeza que será incrível", completou.
Esta será a terceira turnê de Alemão do Forró nos Estados Unidos. No ano passado, cantor chegou a fazer um diário de bordo dos bastires da viagem em seu YouTube.

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