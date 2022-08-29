Alemão do Forró vai gravar DVD nos Estados Unidos

O cantor Alemão do Forró Crédito: Reprodução/ Instagram @alemaodoforrooficial

Alemão do Forró está a caminho de sua terceira turnê internacional. Em seu Instagram, o Rei do Forró Capixaba anunciou que está de partida para os Estados Unidos em novembro. Desta vez, a novidade chega com a gravação de um DVD por lá.

"Sonhos vêm se realizando em minha carreira. E este ano, no mês de novembro, vamos embarcar para mais uma turnê nos Estados Unidos. Dessa vez, com esse registro maravilhoso", anunciou Alemão.

Segundo a assessoria do cantor, inicialmente, a ideia é gravar o show na cidade de Danbury, marcado para o dia 5 de novembro, no Clube Português. A expectativa é de casa lotada.