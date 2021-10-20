Alemão do Forró embarca para turnê internacional nos EUA

Alemão do Forró está a caminho dos Estados Unidos. O capixaba segue para sua segunda turnê internacional, com direito a dois finais de semana de agenda de shows em cidades como Orlando, Nova York e Filadélfia.
A turnê estava marcada para 2020, mas por conta da pandemia da Covid-19, foi adiada para este momento. Assim, como a fronteira da terra do Tio Sam continua fechada para os brasileiros, Alemão - que viajou acompanhado de três músicos e do irmão Weber Niero, que será o cinegrafista da turnê - vai para o Panamá para um período de quarentena.
Depois de 15 dias no paíos, o cantor finalmente desembarcará nos Estados Unidos para os seis shows agendados.
"Vamos levar o nosso borogodó capixaba para os brasileiros que estão longe de casa e morrendo de saudade de curtir um forró. Já conversei com o empresário que está levando a nossa turnê para lá e ele me garantiu que a procura pelos ingressos está enorme. Serão todos os shows com as casas lotadas", comemorou o Rei do Forró capixaba.