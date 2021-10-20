Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sucesso

Alemão do Forró embarca para turnê internacional nos EUA

Cantor de Linhares fará quarentena no Panamã antes de realizar as apresentações na terra do Tio Sam

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 13:50

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

20 out 2021 às 13:50
Alemão do Forró está a caminho dos Estados Unidos. O capixaba segue para sua segunda turnê internacional, com direito a dois finais de semana de agenda de shows em cidades como Orlando, Nova York e Filadélfia.
A turnê estava marcada para 2020, mas por conta da pandemia da Covid-19, foi adiada para este momento. Assim, como a fronteira da terra do Tio Sam continua fechada para os brasileiros, Alemão - que viajou acompanhado de três músicos e do irmão Weber Niero, que será o cinegrafista da turnê - vai para o Panamá para um período de quarentena.
Alemão do Forró e sua equipe a caminho para a segunda turnê nos EUA
Alemão do Forró e sua equipe a caminho para a segunda turnê nos EUA Crédito: Weber Niero/Divulgação
Depois de 15 dias no paíos, o cantor finalmente desembarcará nos Estados Unidos para os seis shows agendados.
"Vamos levar o nosso borogodó capixaba para os brasileiros que estão longe de casa e morrendo de saudade de curtir um forró. Já conversei com o empresário que está levando a nossa turnê para lá e ele me garantiu que a procura pelos ingressos está enorme. Serão todos os shows com as casas lotadas", comemorou o Rei do Forró capixaba.

Veja Também

Alemão do Forró anima o Dia do Idoso no Asilo de Vitória

Com retomada, Alemão do Forró já tem agenda com shows até janeiro

Alemão do Forró e Thiarlys e Melina lançam hit da campanha Verão Litoral

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos Famosos Música Alemão do Forró
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação
Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados