Alemão do Forró embarca para turnê internacional nos EUA

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Alemão do Forró está a caminho dos Estados Unidos. O capixaba segue para sua segunda turnê internacional, com direito a dois finais de semana de agenda de shows em cidades como Orlando, Nova York e Filadélfia.

A turnê estava marcada para 2020, mas por conta da pandemia da Covid-19, foi adiada para este momento. Assim, como a fronteira da terra do Tio Sam continua fechada para os brasileiros, Alemão - que viajou acompanhado de três músicos e do irmão Weber Niero, que será o cinegrafista da turnê - vai para o Panamá para um período de quarentena.

Alemão do Forró e sua equipe a caminho para a segunda turnê nos EUA Crédito: Weber Niero/Divulgação

Depois de 15 dias no paíos, o cantor finalmente desembarcará nos Estados Unidos para os seis shows agendados.