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Agressão

Chris Rock compara Will Smith a ex-rapper condenado por crimes

O comentário do comediante foi feito durante um show no mesmo dia em que o ator veio a público novamente lhe pedir desculpas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 16:36

Chris Rock voltou a comentar o tapa que Will Smith deu nele durante o Oscar 2022, e comparou o ator premiado ao ex-magnata do rap Suge Knight, da Death Row Records, que foi condenado a 28 anos de prisão por atropelar e matar dois homens.
Segundo a revista People, o comentário foi feito durante um show na cidade de Atlanta, na última sexta-feira (29), mesmo dia em que Smith veio a público novamente pedir desculpas pela agressão ao comediante, após este ter feito uma piada sobre sua esposa, Jada Pinkett Smith.
"Todo mundo está tentando ser a droga de uma vítima", afirmou Rock. "Se todos alegam ser vítimas, então ninguém vai ouvir as vítimas de verdade. Mesmo eu sendo espancado pelo 'Suge' Smith... Eu fui trabalhar no dia seguinte, tenho filhos".
Chris Rock repreendeu um fã por criticar Will Smith durante um show em Boston
O comediante Chris Rock Crédito: Lions Gate
"Qualquer um que diga que as palavras machucam nunca levou um soco na cara", resumiu Rock em tom de ironia.
Na semana passada, Smith também comentou sobre o assunto. "Nos últimos meses, eu estive pensando muito e fazendo muito trabalho pessoal. Vocês fizeram muitas perguntas e eu queria tirar um tempo para responder", diz a introdução para o vídeo, compartilhado em seu Instagram.
Ele também pediu desculpas à mãe de Chris Rock e ao resto de sua família, por não ter percebido "quantas pessoas se feriram naquele momento". Pediu perdão ainda aos próprios filhos e à sua mulher, Jada Pinkett Smith.

A POLÊMICA DO TAPA

A agressão foi cometida por Will após Chris ter feito uma piada sobre a alopecia, uma condição que provoca queda de cabelo, da qual Jada é portadora. Na ocasião, a atriz mostrou-se incomodada, e mesmo que Smith tivesse inicialmente rido do comentário, ele decidiu subir ao palco e dar um tapa no comediante.
Agora, o ator esclarece que sua mulher não disse nada a ele naquele momento, e apenas revirou os olhos. A decisão de subir ao palco foi inteiramente dele.
O tapa dividiu opiniões na indústria cinematográfica e na internet. Em abril, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas decidiu banir Smith de suas cerimônias pelos próximos dez anos. Ele ainda pode concorrer ao prêmio na próxima década, mas, caso vença, não poderá festejar presencialmente.

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