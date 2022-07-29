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Em vídeo, Will Smith fala sobre tapa no Oscar pela primeira vez

Em suas redes sociais, nesta sexta-feira (29), o ator se disse arrependido da agressão a Chris Rock durante a cerimônia do Oscar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 12:33

Will Smith falou publicamente, pela primeira vez, sobre o tapa que desferiu no comediante Chris Rock, em um vídeo publicado em suas redes sociais nesta sexta-feira (29).
A agressão aconteceu em março, durante a cerimônia do Oscar, minutos antes de o ator conquistar sua primeira estatueta da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.
"Nos últimos meses, estive pensando muito e fazendo muito trabalho pessoal. Vocês fizeram muitas perguntas e eu queria tirar um tempo para respondê-las", diz a introdução para o vídeo, compartilhado em seu Instagram.
Na sequência, Smith aparece e diz que se sente "com remorso profundo" por seu comportamento durante a cerimônia.
O tapa ocorreu depois de o ator ouvir uma piada sobre sua mulher, Jada Pinkett Smith, vinda do apresentador da categoria do momento, Rock. Sua alopecia, uma condição que provoca queda de cabelo, era o motivo do comentário.
Will Smith agride Chris Rock na cerimônia do Oscar
Will Smith deu um tapa em Chris Rock na cerimônia do Oscar, em março Crédito: Reuters/Folhapress

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