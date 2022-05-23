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Will Smith diz que se sentiu covarde por não defender mãe de abuso

"Quando eu tinha nove anos, vi meu pai bater na minha mãe e não fiz nada", disse Will no "My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman", da Netflix
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 13:30

Will Smith aponta para a estatueta durante festa da Vanity Fair da cerimônia do Oscar 2022
Will Smith  Crédito: REUTERS/Danny Moloshok/Folhapress
A quarta temporada de "My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman" estreou na sexta-feira, na Netflix, e Will Smith participou do segundo episódio. No programa, o ator de 53 anos contou algumas curiosidades e disse que se sentiu um covarde por não ter defendido a mãe quando ela sofreu abuso de seu pai.
Na entrevista, o astro repreende o apresentador ao falar de sua mãe, Caroline Bright. Assim, reitera que não quer que falem sobre sua família e dá mais detalhes sobre um acontecimento que o marcou na infância.
"Quando eu tinha nove anos, vi meu pai bater na minha mãe e não fiz nada. E isso deixou uma impressão traumática de mim mesmo como um covarde", explicou.
Com isso, espectadores pensaram que veriam algo a respeito do tapa que o artista deu em Chris Rock, durante a cerimônia do Oscar. Na ocasião, o humorista fez piada com a queda de cabelo da esposa de Will Smith, Jada - que tem alopecia -, e recebeu um soco no rosto.
No entanto, o episódio de "My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman" foi filmado antes da premiação da Academia. Ou seja, não teria como comentar sobre o ocorrido e explicar sua ação em defesa da mulher.
Depois da repercussão do tapa, Will Smith veio a público pedir desculpas por sua atitude na cerimônia. Como condenação à postura do ator, o Oscar o baniu pelos próximos 10 anos de participar do evento.
O trailer da quarta temporada de "My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman", que agrega o artista em um dos episódios, pode ser visto no YouTube através do link: https://www.youtube.com/watch?v=1Ey8_TyU_OY.

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