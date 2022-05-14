Chris Rock brinca que recuperou a audição após tapa de Will Smith

Em Londres, Chris Rock afirmou que já recuperou a audição após o tapa de Will Smith Crédito: Lions Gate

O comediante Chris Rock, 57, está usando a comédia para falar do tapa que levou de Will Smith, 53, na cerimônia do Oscar, em março, segundo o jornal britânico "The Telegraph". Na quinta (12), ele brincou sobre os efeitos duradouro do tapa durante show de stand-up, em Londres.

"Estou bem, se alguém está se perguntando, recuperei a maior parte da minha audição", diz o comediante. Em outra parte do show ele fala: "Não espere que eu fale sobre os touros. Falarei sobre isso em algum momento... na Netflix."

Após ser agredido por Smith, o comediante viu as vendas de ingressos para o seu show de comédia crescerem vertiginosamente após o incidente. Um dia depois do tapa, o site TickPick, onde os ingressos são vendidos, o informou que interesse do público cresceu bastante, surpreendendo a todos.

O humorista foi agredido por Smith após fazer uma piada com a cabeça raspada da esposa dele, a atriz Jada Pinkett Smith. Smith não gostou do que ouviu, subiu ao palco e deu um tapa na cara do comediante.

Will Smith agride Chris Rock na cerimônia do Oscar Crédito: Reuters/Folhapress

Na hora, o público e os demais convidados da cerimônia ficaram sem entender se seria uma encenação combinada. Depois, Smith voltou a seu assento e gritou em alto e bom som: "Tire o nome da minha mulher da porra da sua boca".