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Manu Gavassi revela que teve passaporte roubado na Itália: "Assustada"

Já em São Paulo, a cantora usou seu perfil nas redes sociais para relembrar o ocorrido
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 09:45

Manu Gavassi
Manu Gavassi Crédito: Reprodução @Manugavassi
Nesta sexta-feira, 13, Manu Gavassi usou seu perfil no Instagram para relembrar um episódio chato que aconteceu com ela na Itália. Na publicação, a cantora mostrou fotos 3x4 que tirou porque teve seu passaporte roubado durante a viagem com o namorado, Julio Reis.
Já em São Paulo, Manu compartilhou o sentimento que teve quando tudo aconteceu e até brincou com o semblante que apareceu na foto para o novo documento.
"Só quem já teve o passaporte roubado no meio de uma viagem fora do País entende o meu semblante nessa três por quatro italiana. Um misto de assustada com 'vou chorar a qualquer momento não façam nenhum movimento brusco'. P.S.: já está tudo resolvido e já estou em São Paulo de volta, é só um 'tbt' (risos)", escreveu na legenda da publicação.
Nos comentários, fãs e amigos da cantora elogiaram a foto 3x4 e demonstraram apoio a ela. "Conceitual até no desespero", escreveu Mateus Carrilho. "Aconteceu a mesma coisa comigo Manu… Desesperador mesmo", comentou Daniel Erthal. "Quem teve coragem de roubar um cristalzinho desse?", declarou uma internauta.

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