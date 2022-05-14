Manu Gavassi revela que teve passaporte roubado na Itália: "Assustada"

Manu Gavassi Crédito: Reprodução @Manugavassi

Nesta sexta-feira, 13, Manu Gavassi usou seu perfil no Instagram para relembrar um episódio chato que aconteceu com ela na Itália. Na publicação, a cantora mostrou fotos 3x4 que tirou porque teve seu passaporte roubado durante a viagem com o namorado, Julio Reis.

Já em São Paulo, Manu compartilhou o sentimento que teve quando tudo aconteceu e até brincou com o semblante que apareceu na foto para o novo documento.

"Só quem já teve o passaporte roubado no meio de uma viagem fora do País entende o meu semblante nessa três por quatro italiana. Um misto de assustada com 'vou chorar a qualquer momento não façam nenhum movimento brusco'. P.S.: já está tudo resolvido e já estou em São Paulo de volta, é só um 'tbt' (risos)", escreveu na legenda da publicação.