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"Calor humano"

Noivos ateiam fogo no próprio corpo para celebrar casamento; assista ao vídeo

Durante a cerimônia, realizada nos Estados Unidos, casal de dublês quis homenagear sua profissão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 10:03

Gabe Jessop e Ambyr Mishelle, dublês de 42 anos, ateiam fogo no corpo durante casamento
Gabe Jessop e Ambyr Mishelle, dublês de 42 anos, ateiam fogo no corpo durante casamento Crédito: Reprodução/ Instagram @gabe_jessop
Já pensou se a moda pega? Um casal de noivos ateou fogo no próprio corpo para celebrar o casamento e ainda filmou para colocar nas redes sociais (confira mais abaixo).
O vídeo tem viralizado e já foi visto por mais de 15 milhões de pessoas. Na realidade, o casal em questão é Gabe Jessop e Ambyr Mishelle, ambos de 42 anos.

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Eles são dublês que já trabalharam em sets de TV e filmes como "Yellowstone" (2018) e "Hereditary" (2018), segundo o "New York Post". Dessa forma, resolveram homenagear a profissão que escolheram.
Nas imagens é possível ver pessoas colocando fogo neles e ambos caminhando tranquilamente por ao menos 15 segundos com as chamas às costas. Enquanto isso, não esquecem de acenar para os convidados. No fim, eles se ajoelham e recebem a salvação de extintores direto em seus corpos.

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