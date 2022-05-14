Noivos ateiam fogo no próprio corpo para celebrar casamento; assista ao vídeo

Gabe Jessop e Ambyr Mishelle, dublês de 42 anos, ateiam fogo no corpo durante casamento Crédito: Reprodução/ Instagram @gabe_jessop

Já pensou se a moda pega? Um casal de noivos ateou fogo no próprio corpo para celebrar o casamento e ainda filmou para colocar nas redes sociais (confira mais abaixo).

O vídeo tem viralizado e já foi visto por mais de 15 milhões de pessoas. Na realidade, o casal em questão é Gabe Jessop e Ambyr Mishelle, ambos de 42 anos.

Eles são dublês que já trabalharam em sets de TV e filmes como "Yellowstone" (2018) e "Hereditary" (2018), segundo o "New York Post". Dessa forma, resolveram homenagear a profissão que escolheram.